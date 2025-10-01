Atuações do Vasco contra o Palmeiras: Lucas Oliveira e Hugo Moura falham em derrota

VEGETTI - Se antes exagerava em quedas e reclamações, agora está na fase de tentar tocar de letra e calcanhar. Só no primeiro tempo, foram quatro tentativas. No seu ofício, que é meter bola na rede, já chega ao sexto jogo de jejum. NOTA 3,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco