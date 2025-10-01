Jogada 10
Atuações do Vasco contra o Palmeiras: Lucas Oliveira e Hugo Moura falham em derrota
LÉO JARDIM - Levou três gols em 23 minutos, no que foram as três primeiras tentativas do Palmeiras. Poderia ter saído da área no terceiro gol. Fez um milagre em chute de Vitor Roque, é verdade. NOTA 5,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
PAULO HENRIQUE - Não fazia má partida ofensiva, até que foi feito de gato e sapato por Vitor Roque no terceiro gol palmeirense. NOTA 5,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
LUCAS OLIVEIRA - Substituindo o lesionado Carlos Cuesta, falhou com cinco minutos ao tentar cortar enfiada, mas deixou à feição de Flaco López, que abriu o marcador. Depois, deu azar e escorregou no segundo gol, com apenas 18'. NOTA 2,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
ROBERT RENAN - Errou em uma saída de jogo ao se enrolar com a bola. Nos gols do Palmeiras, deu espaço demais para Flaco López. NOTA 4,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
PUMA RODRÍGUEZ - Novamente pela esquerda, mostrou momentos de desconcentração e estava fora de posição no terceiro gol palmeirense. Errou demais. NOTA 4,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
HUGO MOURA - Falhou feio no segundo gol ao tentar tirar e chutar contra o próprio companheiro dentro da área. Depois, errou passe básico que fez Paulo Henrique levar amarelo matando contra-ataque do Palmeiras. Virou zagueiro no fim. NOTA 2,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
TCHÊ TCHÊ - Voltou de lesão para substituir o suspenso Barros. No entanto, foi mal na partida, não dando muita sequência às jogadas e pouco contribuindo no combate no meio-campo. NOTA 4,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
RAYAN - Poderia ter empatado o jogo em lance em que foi derrubado por Piquerez, mas demorou a chutar. Deu caneta incrível em Felipe Anderson. Na hora do cruzamento, porém, faltou capricho. Deixou Coutinho na cara do gol. NOTA 5,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
COUTINHO - Claramente sentiu o veloz gramado (tapetinho) do Allianz. Assim, errou a maioria dos chutes e cruzamentos. Desperdiçou a melhor chance do Vasco ao chutar em cima de Weverton. NOTA 4,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
NUNO MOREIRA - Uma de suas piores atuações pelo Vasco. Acertou muito pouco enquanto esteve em campo. NOTA 4,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
VEGETTI - Se antes exagerava em quedas e reclamações, agora está na fase de tentar tocar de letra e calcanhar. Só no primeiro tempo, foram quatro tentativas. No seu ofício, que é meter bola na rede, já chega ao sexto jogo de jejum. NOTA 3,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
ANDRÉS GÓMEZ - Entrou no segundo tempo e pode ter sido o único a se salvar. Roubou bola no campo de ataque e quase fez o gol de honra do Vasco, parando em Weverton. NOTA 6,0. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
DAVID - Buscou algumas jogadas pela esquerda, mas não caprichou na finalização das jogadas. Tá devendo desde que voltou de (grave) lesão. NOTA 4,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
MATEUS CARVALHO - Entrou no lugar de Lucas Oliveira para tentar qualificar a saída de bola do Vasco. O jogo, porém, já estava 3 a 0, e o Cruz-Maltino não se acertava nas jogadas. NOTA 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
FERNANDO DINIZ - Foi com o peito aberto para enfrentar o Palmeiras, que joga no contra-ataque, em sua casa. Não à toa, com 24', já perdia por 3 a 0. Não mexeu no intervalo e ainda morreu com DUAS substituições por fazer. NOTA 2,5. Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
