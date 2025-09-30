Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Juventude: Rony para na trave e amplia jejum
-
GABRIEL DELFIM - Substituindo o suspenso Everson, fez apenas seu quinto jogo na temporada pelo Atlético. Mal precisou trabalhar, já que o Juventude pouco ameaçou sua meta. NOTA 7,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
IVÁN ROMÁN - Boas coberturas, mas o passe não está em dia. Afinal, faltou muito capricho em certos momentos. NOTA 5,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
LYANCO - Dono da zaga do Galo, ganhou praticamente todos os duelos com Gilberto. Na maioria das vezes, saía jogando bem. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
VITOR HUGO - Fez boas coberturas, mas, com a bola no pé, errou muitos passes. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
-
GUSTAVO SCARPA - Foi um dos mais lúcidos em campo, buscando sempre as melhores opções ofensivas. Criou perigo em cruzamentos, mas faltou arriscar mais de fora. NOTA 7,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
ALAN FRANCO - Roubou boas bolas no meio-campo, mas levou amarelo por falta grosseira em Sforza. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
IGOR GOMES - Jogou bem, participando tanto das situações ofensivas quanto das defensivas. Cansou no segundo tempo, dando lugar a Gabriel Menino. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
-
BERNARD - Fez uma boa jogada para deixar Rony na cara do gol. Esteve bem em campo, sendo um dos que mais buscou jogo. No entanto, exagerou nos toques de efeito. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza / Atletico MG Foto: Pedro Souza / Atletico MG
-
CAIO PAULISTA - Completamente isolado do jogo, participando muito pouco. Não conseguiu explorar sua principal característica: a velocidade. NOTA 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
RONY - Perdeu as duas primeiras chances do Galo no jogo. Primeiro, em cabeceio na trave. Depois, em chute rasteiro sem direção. Na etapa final, mandou outra na trave e também parou em Jandrei, ampliando para 22 o número de jogos sem fazer gols. NOTA 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
-
BIEL - Caiu demais em campo, não conseguindo permanecer de pé após embates com defensores adversários. À exceção do passe para Rony mandar na trave, criou muito pouco, sendo o primeiro a ser substituído. NOTA 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
REINIER - Entrou para preencher mais o meio-campo, mas não conseguiu deixar seus companheiros na cara do gol, nem encontrar espaço para finalizações. NOTA 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
NATANAEL - Ao entrar em campo no lugar de Iván Román, Sampaoli abriu mão dos três zagueiros. No entanto, pouco chegou à linha de fundo. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
-
GABRIEL MENINO - Errou lançamentos e não conseguiu ser efetivo no pouco tempo em que esteve em campo. NOTA 4,5. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
DUDU - Tentou fazer dobradinha com Natanael pela direita, mas pecou em suas ações. Na melhor delas, deixou Rony em boas condições para anotar. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
JORGE SAMPAOLI - Começou o jogo com três zagueiros, mas mudou quando se viu na necessidade de deixar o time mais ofensivo. Morreu com a quinta substituição por fazer. NOTA 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
-
-
JUVENTUDE - Ju foi a campo com o intuito de segurar o Atlético. Assim, conseguiu apenas pela segunda vez não sofrer gol como visitante. Jandrei foi o destaque, salvando o time em alguns momentos. NOTA 6,0. Foto: Fernando Alves/EC Juventude Foto: Fernando Alves/EC Juventude
-
Foto: