Atuações do Atlético contra o Juventude: Rony para na trave e amplia jejum

RONY - Perdeu as duas primeiras chances do Galo no jogo. Primeiro, em cabeceio na trave. Depois, em chute rasteiro sem direção. Na etapa final, mandou outra na trave e também parou em Jandrei, ampliando para 22 o número de jogos sem fazer gols. NOTA 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético