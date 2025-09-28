Atuações do Corinthians contra o Fla: Belo primeiro tempo, Mas na etapa final time cai e perde

YURI ALBERTO – O pênalti que cobrou nas mãos de Rossi tirou sua confiança. Prova disso foi outro gol perdido: entrou livre e tentou uma bomba na saída de Rossi, quando o ideal era um toque por cima. Seguiu recebendo bolas próximas ao gol, mas a pontaria estava terrível. No segundo tempo fez um gol que tirou um peso de suas costas. Mas o Fla virou o jogo e esta penalidade ridícula será lembrado por muito tempo. NOTA: 3,0. Foto: Rodrigo Coca/Corinthians Foto: Reprodução de vídeo Premiere