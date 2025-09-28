Jogada 10
Atuações do Corinthians contra o Fla: Belo primeiro tempo, Mas na etapa final time cai e perde
HUGO SOUZA – Nenhum trabalho no primeiro tempo. Duas boas intervenções sem culpa nos gols. NOTA: 6,0.
MATHEUZINHO – Preso na defesa. Bastante ativo no apoio, ganhando muitos duelos contra Viña e fazendo cruzamentos perigosos. Começou a ter mais problemas na reta final do primeiro tempo, quando o Flamengo enfim acordou e, com Samuel Lino jogando pelo seu lado, sofreu mais. Caiu na etapa final, levando a pior em muitas jogadas. NOTA: 5,0.
JOÃO PEDRO TCHOCA – No primeiro tempo, perfeito ao afastar um lance em que Samuel Lino quase marcou. Salvou outro gol ao desviar uma bola em que Arrascaeta certamente faria o gol. O melhor da defesa. NOTA: 7,0
GUSTAVO HENRIQUE – Bom no jogo, seguro tanto na defesa quanto no ataque, quando deu uma cabeçada perigosa. No segundo tempo, foi um pouco impreciso na cobertura ao lateral. NOTA: 6,5
BIDU – Muito bom primeiro tempo, ganhando facilmente a briga com Emerson Royal e quem aparecesse pelo seu setor. No ataque, apoiou eficazmente quando acionado. Na etapa final, manteve um bom ritmo. NOTA: 6,0
RANIELE – Muito bem no primeiro tempo, fechando espaços e anulando Saúl e Carrascal. Com a bola, buscou lançamentos e dois deles encontraram companheiros muito bem colocados. No segundo tempo teve de virar quase um zagueiro para evitar que a pressão do Flamengo se transformasse em mais gols. NOTA: 6,0.
JOSÉ MARTÍNEZ – Jogou bem, encaixando seu jogo com Raniele. Foi muito bem nas antecipações e na marcação direta. Mas no segundo tempo começou a deixar de controlar seu setor. NOTA: 6,0.
MAYCON – Fez muito bem o seu papel de fechar os espaços para o habilidoso meio de campo do Flamengo. Com Raniele e Martínez, não deixou a criação do Flamengo fluir no meio de campo. Já na etapa final, acabou envolvido quando Arrascaeta e Carrascal buscavam jogar em cima dele. NOTA: 6,0.
BRENO BIDON – Distribuiu bem o jogo no primeiro tempo, fazendo inversões de jogadas, mas caindo muito mais pela direita. Sua presença prendeu De La Cruz e ainda gerou a possibilidade dos colegas chegarem mais à frente. Sofreu o pênalti que Yuri Alberto chutou para Rossi e ainda deu um belo passe para Yuri perder outra chance clara. Apesar de segundo tempo menos intenso e eficaz, o melhor do time. NOTA: 7,5.
GUI NEGÃO – Caiu mais pelos flancos e recebeu poucas bolas, já que o alvo era sempre Yuri Alberto. Mas é um jogador inteligente, como no lance de conexão para o gol de Yuri Alberto e quase deixou o seu. NOTA: 6,5.
YURI ALBERTO – O pênalti que cobrou nas mãos de Rossi tirou sua confiança. Prova disso foi outro gol perdido: entrou livre e tentou uma bomba na saída de Rossi, quando o ideal era um toque por cima. Seguiu recebendo bolas próximas ao gol, mas a pontaria estava terrível. No segundo tempo fez um gol que tirou um peso de suas costas. Mas o Fla virou o jogo e esta penalidade ridícula será lembrado por muito tempo. NOTA: 3,0.
TALLES MAGNO - Entrou na vaga de Gui Negão em uma substituição muito ruim de Dorival. Mas uma partida sofrível. Até tropeçar na bola tropeçou. NOTA 3,0.
ANGILERI – Sua entrada em nada melhorou um Corinthians que, naquele momento, era dominado pelo Flamengo. Outra substituição que não deu em nada. NOTA: 6,0
RYAN - Substituto de Maycon, não conseguiu dar ao time a qualidade que o titular mostrou no primeiro tempo. Tentou apenas não comprometer. NOTA 5,0.
CACÁ - Teve de substituir o melhor defensor do time e tentou dar o melhor nos minutos em que esteve em campo. Não comprometeu. NOTA 5,0.
VITINHO - Entrou no fim na vaga de Bidon. Poderia ter entrado antes, para tentar reequilibrar o meio de campo do time. Não teve muito como ajudar. NOTA 5,0.
TÉCNICO: DORIVAL JR – No primeiro tempo, armou um esquema no meio de campo que "matou" o Flamengo por 40 minutos, estando de parabéns pela estratégia. Infelizmente, Yuri Alberto desperdiçou chances, e o time foi para o intervalo com o placar de 0 a 0. No segundo tempo, o Timão abriu o placar, mas não teve força para sustentar o resultado. A equipe cansou, e os reservas que entraram não deram conta do recado. NOTA: 6,0
