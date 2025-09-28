Atuações do Flamengo contra o Corinthians: Arrascaeta e Rossi essenciais

BRUNO HENRIQUE – No primeiro tempo, só notado no fim quando participou de uma boa trama. Porém, não é um camisa 9. Jogar dentro da área limita muito sua maior qualidade: a velocidade. Na etapa final, fez sua melhor jogada pouco antes de sair para a entrada de Plata. Uma disparada pela direita com cruzamento para Arrascaeta quase marca o que seria o segundo gol do uruguaio no jogo. NOTA: 5,5 Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo