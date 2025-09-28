Atuações do Fluminense contra o Botafogo: Martinelli comanda a vitória

TÉCNICO: LUIS ZUBELDIA - O time que montou neste jogo de estreia, teve a posse e mostrou boa troca de passes. A consistência do meio de campo dominou o primeiro tempo. Teve estrela. Colocou Lima na reta final e ele fez o segundo gol. Após nove jogos sem vencer o Fogão, seu time fez 2 a 0. NOTA 7,0.Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense