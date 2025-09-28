Jogada 10
Atuações do Botafogo contra o Fluminense: mais um jogo irregular
LEO LINCK - Sem culpa no gol de Cano, poderia se sair melhor no lance do gol de Lima. Fez uma Ã³tima defesa em chute de Serna na etapa final. NOTA 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
VITINHO - Perdeu um gol e foi quem mais falhou no gol de Cano. Esteve atuante no apoio. Mas na defesa deixou a desejar. NOTA 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
GABRIEL BAHIA - Um bom jogo, bloqueando chutes perigosos e cortando muitas bolas levantadas na Ã¡rea. Correto. NOTA 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
DAVID RICARDO - Partida inferior aquela do companheiros de zaga. Envolvido em alguns momentos pelo ataque do Fluminense. NOTA 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARÇAL - Correto como lateral pela esquerda, mas saiu muito pouco com a bola para ajudar o ataque. Aos 18 da etapa final saiu para dar lugar a Matheus Martins, um jogador mais incisivo no ataque. NOTA 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
MARLON FREITAS - Fez um jogo burocrático, pois desta vez não evoluiu em lances de ataque. Na defesa, envolvido quando Martinelli e Lucho caíram pelo seu setor. NOTA 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
NEWTON - O melhor do meio de campo do Botafogo no primeiro tempo, distribuindo o jogo e quase fazendo um belo gol em chute de fora da área que foi no travessão. Caiu de intensidade no segundo tempo, mas conseguiu manter alguma regularidade NOTA 7,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
SAVARINO - Quando se posicionou mais à frente e recebeu passes perto da área, incomodou a marcação do Fluminense e quase fez um gol, bloqueado por Freytes. Quando tentou buscar o jogo, não levou a melhor diante da marcação. Caiu na etapa final e saiu para a entrada de Artur. NOTA 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
SANTIAGO RODRÍGUEZ - Foi quem melhor levou a bola pelo meio rumo ao ataque, incluindo ótima jogada que quase terminou em gol no primeiro tempo. Mas estava pilhado e levou um amarelo por trocar empurrões com Lucho. Foi perdendo eficácia na etapa final e deu a vaga a Kadir aos 30 da etapa final. NOTA 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
CHRIS RAMOS - O gigantão não tem muita velocidade e por isso fez mais um papel de pivô e apareceu na área para tentar a finalização ou cabeçadas. Porém, perdeu a briga contra Thiago Silva e Freytes. Saiu aos 18 do segundo tempo dando vaga a Arthur Cabral. NOTA 4,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
CUIABANO - Usou a velocidade para, em contra-ataques, levar o Botafogo próximo da área do Flu. Foi sua a bela jogada que por pouco Savarino não marcou. No segundo tempo, assim como quase todo time do Botafogo em geral, perdeu a intensidade. NOTA 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
ARTHUR CABRAL - Substituiu Chris Ramos aos 18 do segundo tempo e foi mais perigoso do que o título, pois tem velocidade e saiu para o jogo. Mas secou por timidez na finalização. NOTA 5,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
ARTUR - Entrou no lugar de Savarino aos 18 da etapa final. Mas não se saiu bem contra os marcadores. NOTA 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
MATHEUS MARTINS - Substituiu Marçal aos 18 do segundo tempo. Foi bem mais ofensivo do que o titular. Mas a verdade é que fez pouco. Uma simulação aqui, um amarelo ali... NOTA 4,5 Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
KADIR - O panamenho entrou na vaga de Santiago Rodríguez aos 36 minutos da etapa final e teve pouco tempo para mostrar o seu futebol NOTA 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
PONTE - Entrou aos 36 minutos da etapa final na vaga de Vitinho. Mal foi notado em campo. NOTA 5,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI – Segue devendo. Seu time se impõe pouco e, contra o Fluminense, então, não conseguiu ser dominante, apostando apenas em lances de velocidade e lançamentos. É verdade que, no primeiro tempo, criou boas oportunidades. Mas a etapa final foi fraca, e a derrota, justa. As alterações não mudaram o panorama. NOTA: 4,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
