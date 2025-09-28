Atuações do Botafogo contra o Fluminense: mais um jogo irregular

SAVARINO - Quando se posicionou mais à frente e recebeu passes perto da área, incomodou a marcação do Fluminense e quase fez um gol, bloqueado por Freytes. Quando tentou buscar o jogo, não levou a melhor diante da marcação. Caiu na etapa final e saiu para a entrada de Artur. NOTA 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo