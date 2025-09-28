Jogada 10
Atuações do Grêmio contra o Vitória: mexidas de Mano dão certo na Arena
GABRIEL GRANDO - Atuando no lugar do lesionado Tiago Volpi, fazia bom jogo até o lance do gol do Vitória. Ele tentou se antecipar e possivelmente cortar cruzamento, mas após afastada ruim de Pavon, ficou no meio do caminho e viu Cantalapiedra anotar com o gol vazio. Depois, se redimiu com grande defesa. NOTA 6,0.
MARCOS ROCHA - Tinha bastante liberdade para subir pela direita. Foi um dos jogadores mais acionados e até ajudou no primeiro gol com sua jogada característica: o "latereio". Saiu aplaudido. NOTA 7,0.
GUSTAVO MARTINS - Jogo seguro, sem correr riscos desnecessários. Quando cobrado, teve boas aparições. NOTA 6,0.
KANNEMANN - Compensa a lentidão com muita garra, não desistindo de nenhum lance. Além disso, demonstra sua liderança em campo, sem parar de instruir seus companheiros. NOTA 6,5
MARLON - Levou amarelo por chegar atrasado em Erick após receber bola na fogueira de Arthur no campo defensivo. Não apareceu tanto no ataque. NOTA 6,5.
NORIEGA - Começou como volante, mas, depois do segundo gol do Grêmio, virou terceiro zagueiro. Não comprometeu. NOTA 6,5.
ARTHUR - Atuando como segundo volante, muitas bolas passavam por seus pés. Na reta final do primeiro tempo, arriscou de fora para boa defesa de Arcanjo. Um dos melhores em campo. NOTA 7,0.
EDENÍLSON - Não fez boa partida, tendo aparição discreta enquanto esteve em campo. Saiu aos 15' do segundo tempo, dando lugar a Cristaldo. NOTA 5,5.
WILLIAN - Fazendo apenas seu terceiro jogo pelo Grêmio, se lesionou ainda aos 20'. Enquanto esteve em campo, se movimentava e buscava tabelas, mas não contribuía tanto na recomposição. NOTA 5,5.
PAVON - Levou a torcida à loucura (negativamente) com alguns cruzamentos forçados. Teve boa chance em cobrança de falta. Na etapa final, tentando demonstrar garra na marcação, afastou mal o perigo e viu o Vitória empatar por falha sua. Saiu vaiado. NOTA 3,0.
ANDRÉ HENRIQUE - Estava sumido do jogo até os acréscimos do primeiro tempo. Foi quando, afinal, ficou livre dentro da área para aproveitar rebote de Lucas Arcanjo e anotar o primeiro gol do jogo. NOTA 7,5.
ALYSSON - Entrou ainda no primeiro tempo, substituindo o lesionado Willian. Conseguiu algumas arrancadas pela direita e quase arranjou pênalti. Um tanto apagado na etapa final. NOTA 6,0.
AMUZU - Mexidas de Mano deram certo. Afinal, Amuzu entrou aos 15' e cinco minutos depois marcou o segundo gol. Ele disparou livre pela esquerda, recebeu linda bola de Cristaldo e fez na saída de Arcanjo. Depois, ótima assistência para Aravena. NOTA 8,0.
CRISTALDO - Entrou junto de Amuzu e foi o responsável pela excelente assistência para o segundo gol gremista no jogo. NOTA 7,0.
DODI - Entrou na vaga de Marcos Rocha, lesionado. Fez o feijão com arroz, sem comprometer. NOTA 5,5.
ARAVENA - Entrou bem no jogo. Primeiro, perdeu boa chance ao ser travado pela zaga do Vitória. Na segunda, porém, não perdoou Lucas Arcanjo, mandando no cantinho e fechando o placar. NOTA 7,0.
MANO MENEZES - Seu time não vinha bem, mas foi muito feliz em suas substituições. Colocou Amuzu, Cristaldo e Aravena a campo, com o trio sendo preponderante para garantir a vitória gremista. NOTA 7,0.
VITÓRIA - Aguerrida, equipe fez até um bom primeiro tempo, levando certo perigo contra o gol gremista. Na etapa final, chegou ao seu gol, mas não conseguiu manter o nível, sendo presa fácil. NOTA 5,5.
