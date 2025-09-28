Atuações do Grêmio contra o Vitória: mexidas de Mano dão certo na Arena

GABRIEL GRANDO - Atuando no lugar do lesionado Tiago Volpi, fazia bom jogo até o lance do gol do Vitória. Ele tentou se antecipar e possivelmente cortar cruzamento, mas após afastada ruim de Pavon, ficou no meio do caminho e viu Cantalapiedra anotar com o gol vazio. Depois, se redimiu com grande defesa. NOTA 6,0. Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA