Atuações do Vasco contra o Cruzeiro: Dinizismo confirma boa fase com nova vitória no Caldeirão

  • LÉO JARDIM - Fez algumas defesas com segurança, mas nenhuma muito difícil. Não foi muito exigido durante os 90 minutos. NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • PAULO HENRIQUE - Melhor em campo. Muito participativo ofensivamente, deu a assistência para Rayan e depois fez o segundo gol do Vasco. No lance do gol, teve méritos em pressionar a marcação e recuperar a bola. NOTA: 7,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • CARLOS CUESTA - Muito seguro nas ações defensivas, tanto pelo alto, quanto por baixo. Muita qualidade também com a bola no pé. NOTA: 6,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • ROBERT RENAN - Assim como Cuesta, tambÃ©m teve uma atuaÃ§Ã£o muito segura nas aÃ§Ãµes defensivas. AlÃ©m disso, se destacou nos passes, tendo participado do lance do segundo gol quando acertou um lanÃ§amento da defesa para o ataque, que terminou com Paulo Henrique marcando o gol. NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • PUMA RODRÍGUEZ - Mais uma vez jogando improvisado do lado esquerdo, ajudou bem o sistema defensivo, apesar da dificuldade de jogar invertido. Não participou muito no ataque, mas colaborou na defesa. NOTA: 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • BARROS - Talismã do Vasco. Muito consistente na marcação e fundamental na construção das jogadas desde o campo de defesa. NOTA: 6,5 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
  • HUGO MOURA - Teve dificuldades para marcar Matheus Pereira, que encontrou muitos espaços para construir jogadas e teve muita liberdade para jogar. NOTA: 5,0 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
  • COUTINHO - É o cérebro do Vasco. Jogador mais técnico do time, vive grande fase. Participou da construção de quase todas as jogadas ofensivas e tem melhorado fisicamente a cada partida. NOTA: 6,5 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
  • RAYAN - Foi um dos melhores em campo. Marcou o primeiro gol do Vasco mostrando oportunismo para se antecipar a marcação. Foi dinâmico, objetivo, criou boas oportunidades e poderia ter feito até mais de um gol. NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • NUNO MOREIRA - Foi discreto, mas não faltou dedicação. Se movimentou muito, buscou o jogo, mas não conseguiu ser eficiente nas ações. NOTA: 5,5 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
  • VEGETTI - Foi bem marcado, mas incomodou muito a defesa do Cruzeiro. Não teve nenhuma oportunidade clara, mas não faltou vontade. NOTA: 5,5 - Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro
  • DAVID - Entrou no lugar de Vegetti no início do segundo tempo e deu mais velocidade para o ataque. Incomodou muito a defesa do Cruzeiro, mas não criou nenhuma grande chance. NOTA: 5,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • ANDRÉS GÓMEZ - Não entrou bem. Foi pouco participativo ofensivamente e teve dificuldades para recompor, além de perder muitas posses. NOTA: 5,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • MATHEUS FRANÇA - Ainda não mostrou a que veio, mas ainda tem recebido poucos minutos por causa da condição física. Tem muito potencial, mas teve uma atuação discreta. NOTA: 5,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • LUCAS OLIVEIRA - Entrou nos acrÃ©scimos do segundo tempo. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco
  • FERNANDO DINIZ - O Vasco teve uma grande atuaÃ§Ã£o coletiva. O time esteve bem postado em campo, nÃ£o cedeu nenhuma oportunidade clara para o Cruzeiro e soube aproveitar as oportunidades para vencer. NOTA: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco
