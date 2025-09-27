Atuações Cruzeiro: Matheus Pereira se destaca em derrota

TÉCNICO LEONARDO JARDIM - Entrou com o que tinha de melhor na partida. Optou por Jonathan Jesus no lugar de Villalba e o zagueiro demonstrou insegurança no início, mas depois até arriscou umas subidas no ataque. Mexeu no time logo no intervalo e tirou Wanderson, que não apareceu. A opção pelo Arroyo surtiu efeito, o atacante teve boas chegadas no ataque. Fez substituições corretas, mas que não surtiram efeito - e ainda teve o erro de Matheus Henrique logo no primeiro lance, que gerou o segundo g Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro