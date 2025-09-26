Atuações do Flamengo contra o Estudiantes: Rossi de vilão à Herói. Saúl brilhante

ARRASCAETA – Começou mal, errando pelo menos três passes fáceis. Dois resultaram em ataques do Estudiantes e um não encaixou a bola para Samuel Lino, que entraria livre na área. Seguiu mal na etapa final e saiu aos 31 do segundo tempo para a entrada de Carrascal. Sua pior partida pelo Flamengo neste segundo semestre. NOTA: 4,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo