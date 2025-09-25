Atuações do São Paulo contra a LDU: chances perdidas e falhas individuais na eliminação na Libertadores

HERNÁN CRESPO - O treinador trouxe alterações para o duelo decisivo, até conseguiu fazer bons minutos iniciais. Entretanto, perdeu muita qualidade no meio de campo. No segundo tempo, mudou um pouco da estratégias, trabalhando as bolas cruzadas na área, mas sem efetividade. No fim, o argentino acabou sendo prejudicado pela limitação do elenco. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo Foto: Rubens Chiri/São Paulo