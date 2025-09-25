Jogada 10
Atuações do Palmeiras contra o River Plate: dupla Flaco-Roque brilha mais uma vez no Allianz
WEVERTON - O goleiro não teve grandes exigências ao longo da partida, não tendo culpa no lance do gol. Entretanto, foi essencial, com uma defesa essencial em chute de Borja, em um momento de pressão do River, que conseguiu segurou o resultado de empate. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
KHELLVEN - Retornando de lesão, o lateral teve uma partida mais discreta, se posicionando mais para fechar os espaços na defesa, com um bom desempenho em interceptações e desarmes. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
GUSTAVO GÓMEZ - O zagueiro não teve tanta participação no jogo. Não teve culpa no lance do gol, ficou mais com a bola em busca de espaço em meio a marcação argentina. Logo no começo do segundo tempo, saiu machucado, gerando preocupação para o lado alviverde. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
MURILO - Assim como seu companheiro de zaga, não teve tanto sufoco defensivo, ficando mais com a bola para tentar achar espaços no primeiro tempo e sendo mais exigido no segundo tempo, onde demonstrou mais uma partida segura. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
PIQUEREZ - O uruguaio foi um dos jogadores que mais se destacou no duelo. Apareceu bastante no campo de ataque, criando boas jogadas pelo lado esquerdo e participando dos principais lances de perigo do Verdão. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANÍBAL MORENO - Em um jogo onde o meio teve muita dificuldade de aparecer, o argentino conseguiu aparecer bem, principalmente com bons desarmes e duelos ganhos no campo defensivo, além de uma boa eficiência nos passes. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
LUCAS EVANGELISTA - O volante apresentou muita movimentação no campo alviverde, se tornando uma peça presente tanto do lado mais ofensivo como na parte defensiva. Faltou ter um melhor desempenho nos passes e nas disputas de bola. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ANDREAS PEREIRA - Ao contrário do jogo de ida, teve muita dificuldade na partida. A marcação do River encaixou de uma forma que o camisa 8 não ter grande destaque e não manteve o brilho de suas primeiras atuações pelo Alviverde. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Teve uma atuação mais discreta ao longo da partida, tendo muito mais um função tática estabelecida por Abel Ferreira. Entretanto, não teve uma atuação defensiva muito forte e não conseguiu ter um destaque ofensivo. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ - O atacante não conseguiu aparecer muito no jogo, tendo pouco espaço e oportunidade. Entretanto, quando foi necessário, ele estava lá. Teve a personalidade para cobrar o pênalti da virada e ainda marcou mais um nos acréscimos, mostrando seu faro de artilheiro. Nota: 6,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
VITOR ROQUE - O atacante foi quem mais apareceu ao longo da primeira etapa, saindo bastante da Ã¡rea e apresentando bastante movimentaÃ§Ã£o. No segundo tempo, apareceu logo de cara para empatar o jogo e conseguiu ser uma peÃ§a importante no setor ofensivo atÃ© a virada alviverde. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
BRUNO FUCHS - Entrou em uma situação delicada na partida, com a saída de Gustavo Gómez e a pressão argentina. Entretanto, mostrou muita personalidade e teve uma atuação muito segura. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
EMILIANO MARTÍNEZ - O volante conseguiu dar um melhor ajuste no posicionamento defensivo, conseguindo dar um passo a frente e impedido que o adversário aparecesse com mais peso no último terço do campo. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
FACUNDO TORRES - O uruguaio conseguiu entregar mais velocidade no ataque, conseguindo fugir da marcação e aproveitando o nervosismo do adversário, sofrendo o pênalti que resultou no segundo gol. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RAPHAEL VEIGA - Entrou nos acréscimos e pouco fez no jogo. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ALLAN - Outro que entrou nos minutos finais e pouco conseguiu fazer na partida. Nota: 5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
ABEL FERREIRA - O treinador manteve a formação da primeira partida. Sofreu do próprio veneno com um gol de bola parada logo no início do jogo e teve um primeiro tempo mais complicado. Entretanto, conseguiu arrumar bem a equipe, mesmo sem alterações, e conseguiu chegar a virada naturalmente. Nota: 6 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras
RIVER PLATE - Conseguiu chegar ao seu gol logo no começo do jogo, moldando a partida da sua parte. Conseguiu travar bem o jogo alviverde até o intervalo. Depois, sofreu o gol logo no começo do segundo tempo e mostrou muito nervosismo para conseguir uma recuperação. Nota: 5,5 - Foto: Divulgação/River Plate Foto: Divulgação/River Plate
