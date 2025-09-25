Atuações do Palmeiras contra o River Plate: dupla Flaco-Roque brilha mais uma vez no Allianz

GUSTAVO GÓMEZ - O zagueiro não teve tanta participação no jogo. Não teve culpa no lance do gol, ficou mais com a bola em busca de espaço em meio a marcação argentina. Logo no começo do segundo tempo, saiu machucado, gerando preocupação para o lado alviverde. Nota: 5,5 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras