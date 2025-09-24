Atuações do Grêmio contra o Botafogo: Tiago Volpi brilha e salva a noite

THIAGO KOSLOSKI - O Grêmio entrou com uma formação mais defensiva e, por consequência, foi controlado pelo Botafogo no primeiro tempo. Mesmo assim, criou oportunidades para abrir o placar. Na etapa final, mudou o esquema e apostou num time mais ofensivo. Apesar de sofrer um gol, teve coragem de manter o time ofensivo para buscar o empate. NOTA: 6,5 - Foto: Divulgação/CBF Foto: Divulgação/CBF