Atuações do Vasco contra o Bahia: Coutinho transforma Barreira em baile

VEGETTI - Mais uma vez, perdeu praticamente todas as bolas. Tenta passes de calcanhar desconexos e cai em muitos lances em que está marcado por zagueiros. Participou do terceiro gol ao cruzar bola mandada para as redes pelo defensor do Bahia. Deu tempo de perder gol feito de canhota. NOTA 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco