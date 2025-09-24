Atuações do Atlético contra o Bolívar: Bernard, enfim, em noite de herói

SCARPA – Quase nulo no primeiro tempo. Isolado pela direita e errando passes (um deles atrasou mal para o goleiro e cedeu escanteio ao rival), só foi dar o ar da graça no fim do primeiro tempo, num chute de fora da área. Um pouco melhor na etapa final, quando passou a ser mais objetivo nos avanços pela ala com cruzamentos perigosos e quase fazendo um gol invadindo área e chutando raspando a trave. NOTA 6,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético