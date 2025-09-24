Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Bolívar: Bernard, enfim, em noite de herói
-
EVERSON – Nenhum trabalho no primeiro tempo. Na etapa final fez uma defesa decisiva quando o jogo estava 0 a 0. NOTA 6,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
IVÁN ROMÁN – Na verdade, não deu para entender muito a sua escalação, o que fez o time jogar com três zagueiros contra um rival retrancado. Não cometeu erros, mas não ajudou em nada quando o time tinha a bola. Saiu aos 27 do segundo tempo, quando Sampaoli acabou com o esquema de três zagueiros. NOTA 5,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
LYANCO – Falhou na cobertura no lance em que Vitor Hugo evitou o domínio de Cauteruccio. Tirando isso, jogo discreto e com pouco trabalho. NOTA 6,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
VITOR HUGO – No primeiro tempo, salvou o Galo ao cortar uma bola em que Cauteruccio iria entrar na cara do gol. Por essa jogada, já merece uma notinha um pouco melhor. Como o Bolívar pouco assustou, teve pouco trabalho. Quase fez um golaço na etapa final. NOTA 6,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
SCARPA – Quase nulo no primeiro tempo. Isolado pela direita e errando passes (um deles atrasou mal para o goleiro e cedeu escanteio ao rival), só foi dar o ar da graça no fim do primeiro tempo, num chute de fora da área. Um pouco melhor na etapa final, quando passou a ser mais objetivo nos avanços pela ala com cruzamentos perigosos e quase fazendo um gol invadindo área e chutando raspando a trave. NOTA 6,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
ALEXSANDER - Sentiu uma lesão aos 11 minutos e não conseguiu seguIr em campo, sendo substituído por Bernard SEM NOTA.Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
ALAN FRANCO – Com pouco a fazer na proteção, poderia ter aparecido um pouco mais na criação. Mero burocrata em campo. NOTA 5,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
ARANA – Irreconhecível no primeiro tempo, só fazendo passes rápidos, mas nada de chegar ao fundo com qualidade. No segundo tempo, depois que quase fez um gol de fora da área, ganhou confiança e saiu-se melhor. NOTA 5,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
IGOR GOMES – O torcedor só vai lembrar dele pelo amarelo que levou. No mais, nenhuma objetividade ofensiva. Mal demais. NOTA 3,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
REINIER – Apagadíssimo. Em nenhum momento justificou a escalação. Afinal, se Hulk ao menos tentava e errava, ele nem mesmo tentou. No segundo tempo,mais pela esquerda, até que fez alguma coisa. Mas a verdade é que foi figura quase decorativa que fez hora extra em campo. NOTA 3,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
HULK – Outro que foi uma nulidade no primeiro tempo. Quando a bola chegava aos seus pés, perdia facilmente e tentava cavar faltas. Jogo apático do craque do time, que saiu aos 27 da etapa final. NOTA 4,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
BERNARD – Entrou no lugar de Alexsander aos 19 do primeiro tempo. Apático na etapa inicial, mas mostrou vontade no segundo tempo, puxando ataques e contra-ataques, como no lance em que Scarpa quase marcou. E estava no lugar certo para, de cabeça, fazer o gol que classificou o Atlético. NOTA 6,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
RONY – Substituiu Reinier aos 17 do segundo tempo. Muito mal. Perde demais a bola e não tem objetividade. NOTA 4,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
BIEL â?? Entrou bem, puxando ataques pela direita. Sofreu a falta que o juiz deu pÃªnalti e depois participou de outro lance que quase gerou gol. NOTA 6,0 â?? Foto: Pedro Souza/AtlÃ©tico Foto: Pedro Souza/AtlÃ©tico
-
CAIO PAULISTA – Pouco produtivo quando entrou para substituir Arana. Não encaixa no Galo. NOTA 4,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
FAUSTO VERA – Apesar de alguns erros na marcação, deu bons lançamentos. Um deles quase foi gol de Biel. NOTA 5,5 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
TÉCNICO: JORGE SAMPAOLI – Seu time foi péssimo no primeiro tempo. Deu uma melhorada na etapa final, mas está claro que seu time não joga bem. Eliminou o fraco Bolívar foi na base do ferro e fogo. NOTA 4,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
BOLÍVAR – Pressionou a saída de bola do Atlético para tentar levar o Galo ao erro e eventualmente apostar em alguma ligação direta. Segurou o rival no primeiro tempo, mas o time é fraco. Quase avançou à semifinal, mas muito mais pelo mau futebol do Galo. Acabou que perdeu no fim. Nenhum jogador se destacou. NOTA 5,0 – Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
Foto:
-