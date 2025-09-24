Atuações do Botafogo contra o Grêmio: Magic Freitas reaparece

TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Com 13 desfalques, o Botafogo não teve medo de sair para o jogo e tentar agredir o Grêmio. Partida honesta na primeira etapa. O time saiu na frente, estava controlando a partida até um erro bobo que custou a vitória. Demorou, de novo, para mexer. Mas não havia tantas opções - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo