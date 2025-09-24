Atuações do Fluminense contra o Lanús: Renato Gaúcho é o nome da eliminação tricolor

RENATO GAÚCHO - Viu sua equipe fazer um grande primeiro tempo de jogo e colocar o Lanús nas cordas nos 45 minutos iniciais. No entanto, no intervalo, fez mexidas erradas e matou completamente qualquer chance do Fluminense sair classificado no Maracanã, principalmente quando tirou Lucho Acosta, o melhor em campo. Foi xingado e chamado de burro pela torcida no Maracanã. Talvez, o grande culpado da eliminação. NOTA 3,0 -Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense