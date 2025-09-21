Jogada 10
Atuações do Cruzeiro contra o Bragantino: Matheus Pereira, Kaiki e Lucas Silva se destacam no Mineirão
CÁSSIO - Não teve culpa no gol do adversário e fez algumas defesas importantes para que a equipe ficasse com os três pontos. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WILLIAM - Não fez um bom primeiro tempo, entretanto assim como a maioria do time, subiu de produção na volta do intervalo e foi importante pelo seu lado. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
FABRÍCIO BRUNO - Teve uma atuação segura e deu conta do recado no sistema defensivo. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
VILLALBA - Assim como seu companheiro de zaga, também teve um desempenho consistente e ajudou a equipe a segurar os avanços do adversário. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIKI - NÃ£o foi muito participativo no primeiro tempo, porÃ©m subiu de produÃ§Ã£o e se mostrou eficiente ao ser um elemento surpresa e marcar o gol da vitÃ³ria. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS ROMERO - Não conseguiu evitar a finalização de Jhon Jhon, que resultou no gol do adversário. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS SILVA - Acertou um lindo chute de fora da área e deixou tudo igual no placar no final do primeiro tempo. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
CHRISTIAN - Não fez um partida consistente e perdeu uma boa chance de estufar a rede. Não foi eficiente nas transições ofensivas e n marcação, mas melhorou no segundo tempo. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS PEREIRA - Tentou municiar o sistema ofensivo, mas não teve uma atuação de destaque no primeiro tempo. Na etapa final, rolou a bola para Kaiki marcar o gol da virada. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WANDERSON - O atacante se movimentou bem, mas pecou nas finalizações e não conseguiu ser efetivo, quanto esteve em campo. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIO JORGE - A bola pouco chegou em condições do centroavante incomodar o sistema defensivo. Mas nas vezes que teve chance de finalizar, assustou o arqueiro adversário. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
GABIGOL - Entrou na etapa final para ajudar o sistema ofensivo. Não chegou a ser efetivo, mas conseguiu segurar a bola na frente quando a equipe virou o resultado. NOTA: 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS HENRIQUE - Entrou muito bem na partida, com boa ocupação de espaços e recomposição. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
BOLASIE - Entrou na etapa final e ajudou a equipe na bola aérea e a segurar o resultado e a bola mais na frente. NOTA: 6,0.. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MARQUINHOS - Entrou e não teve tempo de ser efetivo. SEM NOTA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LEONARDO JARDIM - Viu, novamente, a equipe nÃ£o fazer um bom primeiro tempo, mas reagir na etapa final e ficar com os trÃªs pontos. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
BRAGANTINO - Laquintana e Jhon Jhon foram os melhores em campo, com boas jogadas ofensivas. O sistema defensivo, por sua vez, dormiu no lance do segundo gol celeste. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
