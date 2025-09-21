Jogada 10
Atuações do Santos contra o São Paulo: sem Neymar, Guilherme é o protagonista
BRAZÃO - Corajoso, na melhor chance do São Paulo, fechou para cima de Ferreira. Trancou a porta do gol alvinegro e teve outras boas saídas do gol. No fim, se envolveu em confusão desnecessária com Rigoni - NOTA: 7,0
MAYKE - Bem nas coberturas e nas chegadas ao ataque. Mostrou regularidade e equilíbrio, algo que falatava nos últimos encontros - NOTA: 7,0
FRÍAS - Inseguro, quase entrega o ouro ao bandido no primeiro tempo. Colocou Brazão em algumas frias, com o perdão, claro, do trocadilho. Levou um amarelo que o colocou em perigo na segunda etapa. Mas foi um jogador vibrante - NOTA: 5,0
PERES - Venceu os combates contra Dinenno. Um gigante no sistema defensivo. Evoluiu muito em relação às últimas partidas - NOTA: 7,5
SCHMIDT - Interceptou ações do meio de campo do São Paulo e ajudou na defesa, quando o Peixe precisou dele para exercer o bloco baixo de marcação. Bom papel - NOTA: 6,5
ZÉ RAFAEL - Combativo na marcação e com boa saída para o ataque - NOTA: 6,5
VICTOR HUGO - Teve uma lesão muscular em uma das coxas. Em um pouco mais de 20 minutos, apareceu de forma tímida. Saiu para a entrada de Barreal - NOTA: 5,5
ROLLHEISER - Articulou o meio de campo do Peixe com boas interações no ataque. O maestro. Apreceu na ponta direita para centrar a bola na cabeça de Guilherme no 1-0. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Thaciano - NOTA: 7,0
GUILHERME - Teve várias chances no um contra um. Bloqueado pela defesa são-paulino ou parado pela boa fase de Young na partida. Mas, na etapa final, na pequena área, meteu a cabeça para abrir o placar. Ele insiste e não desiste! É o protagonista na falta de Neymar. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Rincón - NOTA: 7,5
DÍAZ - Um pouco isolado na frente, brigou muito com os defensores rivais. Saiu, na etapa final, para a entrada de Tiquinho - NOTA: 5,5
BARREAL - Com boa movimentação, abriu espaços na defesa tricolor e confundiu a zaga do Soberano - NOTA: 6,0
TIQUINHO - Logo de cara, teve uma boa chance e tirou muito de Young. A ideia de colocar no ângulo foi boa. Prendeu a bola e realizou alguns pivôs - NOTA: 6,0
RINCÓN - Reforçou o meio de campo e anulou as opções de criaatividade do São Paulo - NOTA: 6,0
THACIANO - Desperdiçou vários contra-ataques e devolveu mal a bola. Matou o ataque alvinegro e errou tudo - NOTA: 3,0
TÉCNICO: JUAN PABLO VOJVODA - O Santos apresentou mais volume de jogo durante a primeira etapa e criou condições de ficar em superioridade numérica no ataque. Apesar de uma queda no início do segundo tempo, o Peixe tramou bem o ataque para chegar ao gol. Soube explorar as deficiências do time reserva do São Paulo - NOTA: 6,5
