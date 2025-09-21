ATUAÇÕES: Ataque ineficiente traduz derrota do São Paulo em clássico

HERNÁN CRESPO - Optou por poupar seus principais jogadores para focar no jogo de volta das quartas da Libertadores neste próximo meio de semana. Com isso, deu ao Santos a oportunidade de dominar a partida. Na etapa final, até que tentou dar suas cartadas para mudar o destino do jogo, mas sem sucesso. NOTA 4,5 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo