Jogada 10
ATUAÇÕES: Ataque ineficiente traduz derrota do São Paulo em clássico
YOUNG - Na ausência de Rafael, deu conta do recado. Durante o primeiro tempo, foi o responsável por segurar o bombardeio do Santos. Não teve culpa no gol sofrido - NOTA 6,0 - FOTO: Reprodução/Instagram Foto: Foto: Reprodução/Instagram
RAFAEL TOLÓI - Apesar da derrota, foi bem na hora de acompanhar os rápidos atacantes do Santos na partida. Fez o que pode. NOTA - 5,5 - FOTO: Rubens Chiri / São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo
LUAN - Fez uma partida ok no primeiro tempo e estava começando a mostrar seu futebol na etapa final, mas foi substituído por lesão - NOTA 5,0 -Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC; Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
SABINO - Foi o melhor jogador de linha do São Paulo na partida. Apesar da derrota, se destacou com a solidez pelo chão e também foi bem pelo alto - NOTA 6,0 - Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo Foto: Foto: Miguel Schincariol/ São Paulo
MAILTON - Fazia uma partida mediana, mas foi facilmente vencido no lance do gol de Guilherme, que subiu nas suas costas para marcar. Foto: Rubens Chiri / São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo
ALISSON - Foi uma peça de pouca efetividade no meio de campo do São Paulo no quesito criação, mas na defesa foi sólido. NOTA 5,5 -Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
NEGRUCCI -Assim como Sabino, também foi uma peça que se destacou no jogo. Fez o que estava ao seu alcance para evitar o pior, fazendo cortes providenciais e bloqueando as finalizações do ataque santista - NOTA 5,5 - Foto: Reprodução Foto: Foto: Reprodução
WENDELL - No ataque, foi uma das válvulas de escape mais acionadas pelo São Paulo, no entanto, na defesa, subiu sem necessidade e deixou espaço para a criação do gol da vitória santista - NOTA 5,0 - Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
RODRIGUINHO - Sofreu para controlar a bola e o jogo para o SÃ£o Paulo. Recebeu um amarelo que poderia ser um vermelho no final do primeiro tempo e foi substituÃdo no intervalo - NOTA 4,5 -Foto: Paulo Pinto / SÃ£o Paulo FC Foto: Foto: Paulo Pinto / SÃ£o Paulo FC
FERREIRINHA - Assim como Dinenno, foi uma peça que não correspondeu na noite deste domingo. Errou muito com a bola no pé e pouco acrescentou. NOTA 4,5 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo
DINENNO - Única referência de ataque do São Paulo, sofreu muito com a marcação da zaga do Santos e com a falta de inspiração do setor de criação - NOTA 4,5 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo
RIGONI - Entrou para ser a peça que Ferreirinha não foi, mas também não teve uma noite feliz. NOTA 5,0 -Foto: Rubens Chiri/São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
BOBADILLA - Entrou para ser um respiro para o meio de campo do SÃ£o Paulo, mas sua entrada acabou sendo estragada pelo gol do Santos, que deu outra configuraÃ§Ã£o ao jogo - NOTA 5,0 - Foto: Rubens Chiri / SÃ£o Paulo FC Foto: Foto: Rubens Chiri / SÃ£o Paulo FC
MARCOS ANTÃ?NIO - Conhecido por ser o grande motorzinho do SÃ£o Paulo com Crespo, foi poupado do primeiro tempo mas entrou na etapa final. Fez o que estava ao seu alcance para tentar colocar o SÃ£o Paulo de novo na partida - NOTA 5,0 - Foto: Paulo Pinto / SÃ£o Paulo FC Foto: Foto: Paulo Pinto / SÃ£o Paulo FC
LUCIANO - Dos que entraram na partida, foi o que mais se destacou. Trouxe problemas para a defesa do Santos e fez o que pode para tentar empatar o jogo, mas sem sucesso - NOTA 5,5 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
ENZO DÍAZ - Entrou no fim, portanto, fica sem nota. SEM NOTA - Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC Foto: Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC
HERNÁN CRESPO - Optou por poupar seus principais jogadores para focar no jogo de volta das quartas da Libertadores neste próximo meio de semana. Com isso, deu ao Santos a oportunidade de dominar a partida. Na etapa final, até que tentou dar suas cartadas para mudar o destino do jogo, mas sem sucesso. NOTA 4,5 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo Foto: Foto: Rubens Chiri / São Paulo
