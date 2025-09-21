Atuações do Grêmio contra o Inter: Virada na superação após erros individuais

INTERNACIONAL - Teve êxito ao se impor na primeira parte da partida e sair na frente do placar, depois caiu de rendimento e viu o Grêmio crescer. Na sequência, conseguiu melhorar o rendimento, mas depois levou novamente o empate e voltou a ser inferior no duelo. Também pecou na reta final ao desperdiçar a chance de empatar no último lance. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional