Atuações do Grêmio contra o Inter: Virada na superação após erros individuais
TIAGO VOLPI – Não conseguiu evitar os dois gols de pênalti do Internacional de Alan Patrick e contou com bom posicionamento e sorte em erro no terceiro. Fez defesas primordiais para evitar gols de Ricardo Mathias em duas ocasiões e depois de Carbonero. NOTA: 7,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA
MARCOS ROCHA – Auxiliou nos momentos em que foi necessário cobertura defensivas e também foi essencial em que foi influente com seu papel de liderança. NOTA 6,0 - Foto: Richard Ducker / Grêmio FBPA Foto: Richard Ducker / Grêmio FBPA
NORIEGA – Participou diretamente nas duas jogadas que viraram pênaltis para o Internacional. Chegou atrasado e fez falta em Bernabei, que gerou o primeiro gol do Internacional. Depois, tocou com a mão na bola dentro da área. Afastou bola importante que gerou o terceiro gol do Grêmio. NOTA 4,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
WAGNER LEONARDO – Não comprometeu defensivamente como seu companheiro de zaga, já que teve atuação discreta. NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA
MARLON – – Boa tabela com Willian e foi até a linha de fundo para fazer cruzamento e dar assistência para Carlos Vinícius. Além disso, defensivamente deu poucos espaços. NOTA: 7,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA
CUÉLLAR – Teve êxito em dar segurança ao meio de campo em algumas situações, porém não ajudou na saída de bola como em outros jogos. NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Uebel/ Grêmio Foto: Lucas Uebel/ Grêmio
ARTHUR – Não encontrou espaços para se impor com passes criativos e se limitou a passes curtos, porém com segurança. Na segunda etapa quase prejudicou a equipe depois de chegar atrasado em Carbonero e receber o cartão vermelho. NOTA: 4,0 - Foto: Lucas Uebel/ Grêmio Foto: Lucas Uebel/ Grêmio
EDENILSON – Teve bom desempenho principalmente na fase ofensiva, aparecendo na área adversária. Ele foi também alternativa em contra-ataques, porém não teve capacidade em ser decisivo. Defensivamente ele pecou em situações que precisava marcar mais de perto. NOTA: 5,5 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
WILLIAN – Foi decisivo logo em sua estreia. Bem posicionado próximo a entrada da área devolveu passe para Marlon em lance que originou o gol de empate. Em sua estreia foi decisivo também no segundo gol com cobrança primorosa ao encontrar André Henrique na área. NOTA: 7,5 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
PAVON – Falhou em tomadas de decisão principalmente em jogadas ofensivas em especial no primeiro tempo. NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
CARLOS VINÍCIUS – Com bom posicionamento dentro da área venceu o adversário em disputa no alto e marcou de cabeça o gol de embate do Grêmio, mas deixa o campo ainda no primeiro tempo por uma lesão muscular . NOTA: 7,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
ANDRÉ HENRIQUE – Entrou no lugar de Carlos Vinícius ainda no primeiro tempo e fez o segundo gol do Grêmio, de cabeça, após cobrança de escanteio. Serviu Alysson com assistência para o terceiro gol. Foto: Lucas Uebel / Gremio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
ALYSSON – Entrou no lugar de Willian e foi o autor do terceiro gol do Grêmio. com segundos em campo Superou o zagueiro Juninho em disputa e arrancou livre em velocidade. Em seguida, invadiu a área e finalizou no canto para virar o jogo NOTA: 7,0 - Foto: : Lucas Uebel / Grêmio Foto: : Lucas Uebel / Grêmio
CRISTIAN OLIVERA – Entrou na vaga de Pavon. Ele conseguiu ajudar com sua capacidade de recomposição. Pelo foco na parte defensiva, o atacante não teve a chance de usar sua velocidade para ser uma válvula de escape na reta final do jogo. NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
DODI – Entrou no lugar de Cuéllar e precisou dobrar esforço na marcação depois da expulsão de Arthur. NOTA: 5,5 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
CRISTALDO – Entra no lugar do Edenilson, mas não conseguiu contribuir ofensivamente. Apesar disso, se desdobrou bem ofensivamente para ocupar os espaços e marcar. NOTA: 5,0 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio
MANO MENEZES - Tomou as decisões corretas como utilizar Pavón entre os titulares e guardar Alysson e André Henrique, autores do segundo e terceiro gol do Grêmio; NOTA: 7,0 - Foto: Alexandre Durão / Grêmio FBPA Foto: Alexandre Durão / Grêmio FBPA
INTERNACIONAL - Teve êxito ao se impor na primeira parte da partida e sair na frente do placar, depois caiu de rendimento e viu o Grêmio crescer. Na sequência, conseguiu melhorar o rendimento, mas depois levou novamente o empate e voltou a ser inferior no duelo. Também pecou na reta final ao desperdiçar a chance de empatar no último lance. NOTA: 5,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
