Atuações do Corinthians contra o Sport: Timão sofre para criar e com desatenção na defesa
HUGO SOUZA - Fez três defesas no jogo. Não foi muito exigido e não teve culpa no gol do Sport. NOTA: 6,0 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
MATHEUZINHO - Foi um dos melhores do Corinthians no jogo. Teve uma boa atuação na parte ofensiva e criou duas boas jogadas. Na defesa, foi efetivo e colaborou com sete cortes e seis desarmes. NOTA: 6,5 - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife
ANDRÉ RAMALHO - Teve uma atuação segura nas ações defensivas. Foi bem no jogo aéreo, além de colaborar com sete cortes. NOTA: 6,0 - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife
GUSTAVO HENRIQUE - Foi seguro principalmente no jogo aéreo, onde ganhou todos os oito duelos que disputou. Colaborou com sete cortes, além de apresentar um bom aproveitamento nos passes. NOTA: 6,0 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
ANGILERI - Jogador mais defensivo, cumpriu bem o seu papel taticamente e foi bem efetivo. Colaborou com três cortes, além de interceptações e desarmes. Porém, perdeu muitas posses e teve dificuldades com a marcação pressão do Sport. Também vacilou na marcação de Matheusinho no lance em que originou o gol do Leão. NOTA: 4,5 - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife
MAYCON - Teve uma atuação discreta e foi pouco participativo com a bola no pé. Falhou no lance do gol do Sport após não interromper a jogada na entrada da área e permitir o avanço. NOTA: 4,0 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
JOSÉ MARTÍNEZ - Teve boa participação na partida. Em meio a dificuldade do Corinthians para encontrar espaços, conseguiu gerar dois passes perigosos que resultaram em bons ataques. Também foi bem nas ações defensivas, contribuindo com um desarme e uma interceptação, além de vencer 5 de 8 duelos. NOTA: 6,0 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
BRENO BIDON - É o motorzinho do meio-campo do Corinthians. Entregou muita movimentação e foi bastante participativo. Foi bem tanto na parte ofensiva, onde acertou uma finalização na trave, e também na defesa colaborando com três desarmes. NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
MATHEUS BIDU - Foi a válvula de escape do Corinthians pelo lado esquerdo, mas foi pouco efetivo. Errou muitas bolas longas e não foi bem no aproveitamento dos cruzamentos. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
VITINHO - Teve uma boa atuação. Apesar da dificuldade do Corinthians para criar, conseguiu finalizar duas vezes e criou outras três jogadas de perigo. Também foi bem em passes longos, além de cumprir bem um papel tático e colaborar defensivamente. NOTA: 6,5 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
YURI ALBERTO - Sofreu com a marcação do Sport. Bem marcado, teve três chutes bloqueados. Mesmo assim, incomodou os adversários e conseguiu distribuir bons passes. NOTA: 5,5 - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife
RANIELE - Entrou para dar mais volume no meio-campo, além de reforçar também a marcação. Cumpriu bem o seu papel, mesmo sem ser brilhante. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
TALLES MAGNO - Não deu a dinâmica esperada, foi discreto e pouco efetivo. NOTA: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
ROMERO - Entrou quando o Corinthians perdia por 1 a 0, numa tentativa de dar mais volume ofensivo. Mas foi pouquíssimo participativo. NOTA: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
DIEGUINHO - Apesar do pouco tempo para jogar, buscou o jogo e tentou alguma coisa, mesmo sendo pouco efetivo. NOTA: 5,0 - Foto: Rodrigo Coca/ AgÃªncia Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ AgÃªncia Corinthians
HUGO - Entrou nos minutos finais e não teve muito tempo para participar do jogo. SEM NOTA - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
DORIVAL JÚNIOR - O Corinthians controlou as ações do jogo na maior parte do tempo, mas sofreu com a marcação alta do Sport e não conseguiu encontrar muitos espaços para levar perigo. Faltou capricho na parte ofensiva, além de mais atenção na defesa. NOTA: 4,0 - Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians
SPORT - Teve uma atuação sólida. Marcou alto, incomodou o Corinthians e criou as melhores chances do jogo. Destaque para Matheusinho, que fez uma pintura que garantiu a primeira vitória na Ilha do Retiro no Brasileirão. NOTA: 6,5 - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife
