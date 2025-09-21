Atuações do Corinthians contra o Sport: Timão sofre para criar e com desatenção na defesa

ANGILERI - Jogador mais defensivo, cumpriu bem o seu papel taticamente e foi bem efetivo. Colaborou com três cortes, além de interceptações e desarmes. Porém, perdeu muitas posses e teve dificuldades com a marcação pressão do Sport. Também vacilou na marcação de Matheusinho no lance em que originou o gol do Leão. NOTA: 4,5 - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife