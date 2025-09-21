Assine
overlay
Início Jogada 10
Jogada 10

Atuações do Vasco contra o Flamengo: Rayan é o grande destaque do Clássico dos Milhões

RJ
Redação Jogada10
  • LÉO JARDIM - Falhou feio no segundo tempo e por pouco não sofreu o gol na sequência da jogada. No entanto, fez algumas boas defesas para ajudar o time a ficar com o empate. NOTA: 5,5.Foto: Divulgação/Conmebol
    LÉO JARDIM - Falhou feio no segundo tempo e por pouco não sofreu o gol na sequência da jogada. No entanto, fez algumas boas defesas para ajudar o time a ficar com o empate. NOTA: 5,5.Foto: Divulgação/Conmebol Foto: Divulgação/Conmebol
  • PAULO HENRIQUE - Teve uma grande atuação, sobretudo no sistema defensivo, ao não conceder espaços e ocupar muito bem os espaços. NOTA: 6,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
    PAULO HENRIQUE - Teve uma grande atuação, sobretudo no sistema defensivo, ao não conceder espaços e ocupar muito bem os espaços. NOTA: 6,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • CARLOS CUESTA - Não conseguiu acompanhar Carrascal, que ficou livre n go lrubro-negro. Na sequência da partida, deu conta do recado no seu setor, com um bom desempenho. NOTA: 6,0. Foto: Dikran Sahagian / Vasco
    CARLOS CUESTA - Não conseguiu acompanhar Carrascal, que ficou livre n go lrubro-negro. Na sequência da partida, deu conta do recado no seu setor, com um bom desempenho. NOTA: 6,0. Foto: Dikran Sahagian / Vasco Foto: Dikran Sahagian / Vasco
  • ROBERT RENAN - Fazia uma partida equilibrada antes de ser substituído por imposição do médico do clube. NOTA: 6,0. Foto: Reprodução de TV
    ROBERT RENAN - Fazia uma partida equilibrada antes de ser substituído por imposição do médico do clube. NOTA: 6,0. Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV
  • PUMA RODRÍGUEZ - Levou perigo pela bola aérea na área, como elemento surpresa. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
    PUMA RODRÍGUEZ - Levou perigo pela bola aérea na área, como elemento surpresa. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • HUGO MOURA - Teve uma ótima atuação, com desarmes precisos, ocupou bem os espaços e foi decisivo para fortalecer o sistema defensivo, com proteção aos zagueiros. NOTA: 7,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
    HUGO MOURA - Teve uma ótima atuação, com desarmes precisos, ocupou bem os espaços e foi decisivo para fortalecer o sistema defensivo, com proteção aos zagueiros. NOTA: 7,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • CAUAN BARROS - Muito participativo e empenhado na marcação, o volante mostrou porque é titular no meio de campo cruz-maltino. NOTA: 6,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
    CAUAN BARROS - Muito participativo e empenhado na marcação, o volante mostrou porque é titular no meio de campo cruz-maltino. NOTA: 6,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • COUTINHO - Teve um ótimo desempenho nas bolas paradas, sobretudo nos escanteios. Em um deles, encontrou Rayan para estufar a rede. Nota: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo
    COUTINHO - Teve um ótimo desempenho nas bolas paradas, sobretudo nos escanteios. Em um deles, encontrou Rayan para estufar a rede. Nota: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
  • RAYAN - O jogador foi uma ótima opção ofensiva, sendo perigoso ao carregar a marcação. Aproveitou a bola aérea para estufar a rede após cabeçada e seguiu sendo importante também na segunda etapa. NOTA: 8,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
    RAYAN - O jogador foi uma ótima opção ofensiva, sendo perigoso ao carregar a marcação. Aproveitou a bola aérea para estufar a rede após cabeçada e seguiu sendo importante também na segunda etapa. NOTA: 8,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • NUNO MOREIRA - Não conseguiu ter uma atuação consistente por ter problemas físicos e deixou o campo no intervalo. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
    NUNO MOREIRA - Não conseguiu ter uma atuação consistente por ter problemas físicos e deixou o campo no intervalo. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • VEGETTI - Pouco acionado, não levou muito perigo à meta adversária, sendo facilmente envolvido pela marcação rubro-negra. NOTA: 5,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
    VEGETTI - Pouco acionado, não levou muito perigo à meta adversária, sendo facilmente envolvido pela marcação rubro-negra. NOTA: 5,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • ANDRÉS GÓMEZ - Entrou para dar velocidade na segunda etapa, mas não conseguiu ser efetivo na frente. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
    ANDRÉS GÓMEZ - Entrou para dar velocidade na segunda etapa, mas não conseguiu ser efetivo na frente. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • DAVID - Entrou no segundo tempo e até incomodou pelo seu setor ao carregar a bola, mas não conseguiu ser efetivo na frente. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco
    DAVID - Entrou no segundo tempo e até incomodou pelo seu setor ao carregar a bola, mas não conseguiu ser efetivo na frente. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • MATHEUS FRANÇA - Entrou muito bem ao ser uma ótima opção ofensiva e levar perigo à meta adversária. NOTA: 6.5. Foto: Matheus Lima / Vasco
    MATHEUS FRANÇA - Entrou muito bem ao ser uma ótima opção ofensiva e levar perigo à meta adversária. NOTA: 6.5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • MATEUS CARVALHO - Entrou no fim e não teve tempo de ser efetivo. SEM NOTA. Foto: Matheus Lima / Vasco
    MATEUS CARVALHO - Entrou no fim e não teve tempo de ser efetivo. SEM NOTA. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • DINIZ - Viu o time fazer um jogo competitivo e muita entrega de seus jogadores. Mesmo na etapa final, quando alguns titulares do adversário entraram, o time lutou e também levou perigo na frente. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima / Vasco
    DINIZ - Viu o time fazer um jogo competitivo e muita entrega de seus jogadores. Mesmo na etapa final, quando alguns titulares do adversário entraram, o time lutou e também levou perigo na frente. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
  • Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay