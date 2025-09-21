Jogada 10
Atuações do Vasco contra o Flamengo: Rayan é o grande destaque do Clássico dos Milhões
-
LÉO JARDIM - Falhou feio no segundo tempo e por pouco não sofreu o gol na sequência da jogada. No entanto, fez algumas boas defesas para ajudar o time a ficar com o empate. NOTA: 5,5.Foto: Divulgação/Conmebol Foto: Divulgação/Conmebol
-
PAULO HENRIQUE - Teve uma grande atuação, sobretudo no sistema defensivo, ao não conceder espaços e ocupar muito bem os espaços. NOTA: 6,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
CARLOS CUESTA - Não conseguiu acompanhar Carrascal, que ficou livre n go lrubro-negro. Na sequência da partida, deu conta do recado no seu setor, com um bom desempenho. NOTA: 6,0. Foto: Dikran Sahagian / Vasco Foto: Dikran Sahagian / Vasco
-
ROBERT RENAN - Fazia uma partida equilibrada antes de ser substituído por imposição do médico do clube. NOTA: 6,0. Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV
-
-
PUMA RODRÍGUEZ - Levou perigo pela bola aérea na área, como elemento surpresa. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
HUGO MOURA - Teve uma ótima atuação, com desarmes precisos, ocupou bem os espaços e foi decisivo para fortalecer o sistema defensivo, com proteção aos zagueiros. NOTA: 7,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
CAUAN BARROS - Muito participativo e empenhado na marcação, o volante mostrou porque é titular no meio de campo cruz-maltino. NOTA: 6,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
-
COUTINHO - Teve um ótimo desempenho nas bolas paradas, sobretudo nos escanteios. Em um deles, encontrou Rayan para estufar a rede. Nota: 6,0. Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
RAYAN - O jogador foi uma ótima opção ofensiva, sendo perigoso ao carregar a marcação. Aproveitou a bola aérea para estufar a rede após cabeçada e seguiu sendo importante também na segunda etapa. NOTA: 8,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
NUNO MOREIRA - Não conseguiu ter uma atuação consistente por ter problemas físicos e deixou o campo no intervalo. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
-
VEGETTI - Pouco acionado, não levou muito perigo à meta adversária, sendo facilmente envolvido pela marcação rubro-negra. NOTA: 5,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
ANDRÉS GÓMEZ - Entrou para dar velocidade na segunda etapa, mas não conseguiu ser efetivo na frente. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
DAVID - Entrou no segundo tempo e até incomodou pelo seu setor ao carregar a bola, mas não conseguiu ser efetivo na frente. NOTA: 5,5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
-
MATHEUS FRANÇA - Entrou muito bem ao ser uma ótima opção ofensiva e levar perigo à meta adversária. NOTA: 6.5. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
MATEUS CARVALHO - Entrou no fim e não teve tempo de ser efetivo. SEM NOTA. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
DINIZ - Viu o time fazer um jogo competitivo e muita entrega de seus jogadores. Mesmo na etapa final, quando alguns titulares do adversário entraram, o time lutou e também levou perigo na frente. NOTA: 6,0. Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
-
-
Foto: