Jogada 10
Atuações do Palmeiras contra o Fortaleza: belo 2º tempo e Andreas como protagonista
WEVERTON
GIAY – Apesar de alguns vacilos no primeiro tempo, fez um jogo razoável na etapa final. Ainda assim, esteve abaixo da sua média. NOTA: 5,5.
BRUNO FUCHS – Muito bem nos desarmes e na saída de bola. Um dos gols saiu de uma roubada sua. No primeiro tempo, teve dificuldades no encaixe com Micael e foi um dos que falharam no gol de Crispim. Cresceu na etapa final. NOTA: 7,0.
MICAEL – Atuação semelhante à de Fuchs. Oscilou no primeiro tempo, mas foi muito seguro na etapa final, dominando o ataque adversário. NOTA: 6,5
JEFTÉ – No primeiro tempo perdeu algumas disputas defensivas, mas mostrou personalidade. Um dos gols nasceu de uma boa jogada sua. Soma bastante ao time e fez boa estreia como titular. NOTA: 6,5.
EMILIANO MARTÍNEZ – Discreto no primeiro tempo, mas cresceu bastante após as mudanças ofensivas feitas por Abel. Deu liberdade aos companheiros e apareceu bem. NOTA: 6,5.
MAURÍCIO – Teve altos e baixos. Na criação, foi bem; na marcação, nem tanto. No geral, fez uma partida consistente. Saiu para a entrada de Vitor Roque. NOTA: 6,0.
ALLAN – Muito bem, principalmente no primeiro tempo, quando o time teve dificuldades defensivas. Sólido na proteção da zaga. Saiu aos 24 da etapa final, dando lugar a Lucas Evangelista. NOTA: 7,0.
RAPHAEL VEIGA – Cobrou bem o pênalti que abriu o placar e buscou criar pelo meio. Caiu de rendimento a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Substituído por Flaco López. NOTA: 6,5.
FACUNDO TORRES – Sofreu o pênalti que originou o primeiro gol e foi participativo ofensivamente. Oscilou durante o jogo, mas não comprometeu. Deu lugar a Andreas Pereira. NOTA: 6,0.
RAMÓN SOSA – Muito ativo no ataque. Perdeu dois gols, acertou a trave e marcou um belíssimo gol (o segundo do Palmeiras). Saiu aplaudido para a entrada de Felipe Anderson. NOTA: 6,5.
LUCAS EVANGELISTA – Substituiu Allan e manteve o nível do titular. Participou bem na saída de bola. NOTA: 6,5.
FLACO LÓPEZ – Entrou com vontade no lugar de Veiga. Buscou o ataque, perdeu duas boas chances, mas se entendeu bem com Vitor Roque. NOTA: 6,5.
VITOR ROQUE – Entrou aos 24 do segundo tempo. Foi incisivo, veloz e partiu para cima da defesa cansada do Fortaleza. Só faltou o gol. NOTA: 6,5.
ANDREAS PEREIRA – Mostrou toda sua qualidade técnica. Dois chutes de fora da área, dois golaços. Também se destacou com bons passes e visão de jogo. NOTA: 8,0.
TÉCNICO: ABEL FERREIRA – Começou com um time reserva e viu o Fortaleza equilibrar a partida. No segundo tempo, ajustou o posicionamento e, com a entrada dos titulares, o time deslanchou. Estratégia arriscada, mas eficaz. NOTA: 7,5.
