Atuações do Palmeiras contra o Fortaleza: belo 2º tempo e Andreas como protagonista

BRUNO FUCHS – Muito bem nos desarmes e na saída de bola. Um dos gols saiu de uma roubada sua. No primeiro tempo, teve dificuldades no encaixe com Micael e foi um dos que falharam no gol de Crispim. Cresceu na etapa final. NOTA: 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras