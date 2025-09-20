Atuações do Botafogo contra o Atlético: Glorioso revive final da Libertadores

MONTORO - Um dos mais ativos em campo, o meia-atacante conseguiu fazer jogadas eficazes pela lateral e bons cruzamentos para os companheiros. Demonstrando um pouco mais de destreza para percorrer o campo, deu um belíssimo passe para o gol de Santi Rodriguez no início do segundo tempo. Conseguiu avançar diversas vezes jogando pelo lado esquerdo, driblando os rivais. Deixou o campo no fim do segundo tempo, dando lugar a Cuiabano, mas deixou o campo com cartão amarelo por não ter saído pelo lado in Foto: Vitor Silva/Botafogo