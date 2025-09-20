Jogada 10
Atuações do Botafogo contra o Atlético: Glorioso revive final da Libertadores
-
LÉO LINCK - Assustou em uma defesa que não segurou, deixando o Atlético com o escanteio. Mas salvou o Botafogo em diversas oportunidades, inclusive em cobrança de falta batida por Hulk aos 21 minutos, quando defendeu com as pontas dos dedos. Durante a partida, se arriscou deixando o gol para afastar uma bola de Rony com um forte chute e foi feliz na jogada. Ainda recebeu amarelo por enrolar com a bola, o que não anula sua boa atuação - NOTA: 8,0 - Foto: Vitor Silva/ Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
VITINHO - Recebeu um belo cruzamento de Montoro e poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, mas finalizou mal. O lateral fez alguns desarmes, tentou fortalecer a marcação, mas não surpreendeu, apesar de ter se movimentado durante toda a partida - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
PANTALEÃ?O - O zagueiro entrou disposto a jogar mais entrosado com os companheiros alvinegros, foi melhor nas disputas aÃ©reas, mas teve poucos passes efetivos. Contudo, fez um corte importante nos acrÃ©scimos do segundo tempo, evitando o empate - NOTA: 6,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
BARBOZA - Logo no início da partida, o zagueiro fez um belo cabeceio após cobrança de Marçal, levando perigo ao gol de Everson. Cometeu falta, mas também se impôs em campo, com defesas e tiradas de bola importantes, que evitaram contra-ataques dos atleticanos - NOTA 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
MARÇAL - Levou cartão amarelo por falta em Lyanco, mas se recuperou e ficou perto de marcar um gol no final do primeiro tempo. Além de ter batido falta com firmeza, demonstrou bom domínio durante quase toda a partida, chamou a responsabilidade em cobranças de lateral e roubou bolas importantes para o Botafogo assumir a frente no placar - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
NEWTON - Deu um carrinho frontal em Hulk que quase custou sua permanência em campo. Contudo, se reestabeleceu e teve a oportunidade de ficar na medida para marcar, após tabela pelo alto com Marlon Freitas, mas acabou parado por Everson. No decorrer da partida, o volante manteve um desempenho mediano - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
MARLON FREITAS - Roubou bolas, se impôs em campo como o líder que é. Recebeu cartão amarelo, teve uma calorosa discussão com o atacante Hulk. Mas foi para cima durante toda a partida, com sua eficiente marcação, evitando brechas para o rival - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
SANTI RODRÍGUEZ - Autor do gol, o meia-atacante mostrou constância e tentou uma assistência para Chris Ramos ainda no primeiro tempo, sem resultado. Levou cartão por falta após puxão em Hulk e ainda passou por um incidente em choque de cabeça com Marçal. Muito ativo na partida, recebeu cruzamento de Montoro e garantiu a vitória do Glorioso. Saiu aos 42, com dores, dando lugar ao volante Allan - NOTA: 9,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
MONTORO - Um dos mais ativos em campo, o meia-atacante conseguiu fazer jogadas eficazes pela lateral e bons cruzamentos para os companheiros. Demonstrando um pouco mais de destreza para percorrer o campo, deu um belíssimo passe para o gol de Santi Rodriguez no início do segundo tempo. Conseguiu avançar diversas vezes jogando pelo lado esquerdo, driblando os rivais. Deixou o campo no fim do segundo tempo, dando lugar a Cuiabano, mas deixou o campo com cartão amarelo por não ter saído pelo lado in Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
SAVARINO - Essa não foi a melhor partida do ponta. Apesar de ter percorrido o campo, com bons cruzamentos e até uma chegada perigosa para o Atlético, o jogo truncado acabou pesando. Savarino foi bem, mas nada surpreendente. Saiu aos 28 do segundo tempo, para entrada de Joaquín Correa - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
JOAQUÍN CORREA - O atacante entrou na vaga de Savarino, aos 28 minutos do segundo tempo, deu alguns passes, foi um bom reforço para as pontas, mas nada que mudasse o resultado da partida - NOTA: 6,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
CHRIS RAMOS - Pressionou os adversários, mas parece ainda estar tentando se entrosar com os companheiros. Cometeu diversas faltas na partida, até ser expulso após cotovelada na cabeça de Igor Gomes no final do primeiro tempo, deixando o Glorioso em uma situação complicada - NOTA: 5,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
CUIABANO - Entrou no lugar de Montoro já no fim da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, e quase ampliou o placar ao receber a bola pela esquerda e passar por três marcadores, chutando rasteiro para defesa de Everson. Apesar de ter ficado em campo somente nos minutos finais, o lateral demonstrou fome de bola. Talvez, se tivesse entrado antes, o Glorioso teria uma vantagem ainda maior sobre o Galo - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
-
DAVIDE ANCELOTTI - ApÃ³s ser vaiado por alguns torcedores, o treinador demonstrou um conhecimento maior sobre seus liderados. Fez substituiÃ§Ãµes pontuais e protegeu a Ã¡rea do Botafogo apÃ³s o gol. Com isso, nÃ£o apenas gerou dificuldade para o time de Sampaoli, como tambÃ©m encontrou mais espaÃ§os em campo, mesmo jogando com um a menos no time - NOTA: 7,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
-
Foto: