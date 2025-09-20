Assine
Atuações do Fluminense contra o Vitória: Igor Rabello vacila, mas Hércules decide

Redação Jogada10
  • FÁBIO - Fez grandes defesas, sobretudo no segundo tempo, e foi fundamental para a vitória sobre o Vitória - Nota 7,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • GUGA - Teve atuação burocrática, fazendo o simples no ataque e na defesa - Nota 6,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • IGNÁCIO - Fez boa partida e transmitiu segurança defensiva - Nota 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • IGOR RABELLO - Fazia boa partida, mas foi expulso ao receber dois cartões amarelos em menos de cinco minutos no final do primeiro tempo - Nota 4,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • GABRIEL FUENTES - Fez boa partida, principalmente no setor ofensivo. Iniciou a jogada que originou o gol do Fluminense - Nota 6,5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • OTÁVIO - Marcou corretamente, mas foi tímido no apoio mesmo tendo participado do gol do Fluminense - Nota 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • HÉRCULES - Defendeu bem, marcou o (lindo) gol da vitória do Fluminense e deu bons passes. No entanto, errou um que terminou em bola na trave para o Vitória - Nota 7,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • LIMA - Teve atuação burocrática e saiu machucado aos 33 minutos do primeiro tempo - Nota 5,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • CANOBBIO -O atacante teve atuação apagada, embora tenha marcado corretamente e mostrado aplicação tática. O uruguaio recebeu a falta que culminou na expulsão de Dudu, do Vitória - Nota 5,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • CANO - Chutou uma bola na trave e deu alguns passes interessantes - Nota 6,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • SERNA - Teve atuação ruim, falhou mais do que o comum e foi substituído por Lavega ainda no primeiro tempo - Nota 5,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • LEZCANO - Voltou a jogar desde maio, mas ficou pouco em campo. Entrou no lugar de Lima, mas deu lugar a Manoel no intervalo - Nota 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • LAVEGA - Outro que não jogava desde maio. Entrou muito bem no lugar de Serna. Teve gol anulado, além de outras boas jogadas - Nota 7,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • MANOEL - Entrou no intervalo, no lugar de Lezcano, para recompor a expulsão de Igor Rabello. Fez um bom feijão com arroz - Nota 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • BERNAL - Substituiu Hércules e deixou a desejar, principalmente no setor ofensivo - Nota 6,0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense
  • JULIO FIDELIS - Entrou muito bem no lugar de Guga. Construiu boas jogadas pelo lado direito e marcou bem - Nota 7,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • RENATO GAÚCHO - O Fluminense não foi brilhante e até foi inferior em alguns momentos. No entanto, contou com o brilho de Fábio e a força de Hércules para sair vitorioso - Nota 6,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • VITÓRIA - Desperdiçou uma ótima oportunidade de pontuar na briga contra a zona de rebaixamenrto. Perdeu muitas chances diante de um Fluminense alternativo - Nota 5,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
