Atuações do Flamengo contra o Estudiantes: Belo primeiro tempo, péssima etapa final

SAUL – Para variar, ótimo primeiro tempo distribuindo o jogo e anulando os criadores do Estudiantes quando eles tentavam algo pelo seu setor. Deu um chute perigoso que quase resultou em gol. No segundo tempo, foi substituído por Allan, já que perdeu um pouco do ímpeto e o Estudiantes estava equilibrando o meio de campo. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo