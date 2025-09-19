Jogada 10
Atuações do Flamengo contra o Estudiantes: Belo primeiro tempo, péssima etapa final
-
ROSSI - Apenas uma defesa foi difícil, já no fim do segundo tempo. Seguro quando acionado. O gol que levou foi no contrapé. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
VARELA – Primeiro tempo excelente, conseguiu apoiar com muita qualidade e fez um belo gol. Foi um dos únicos que manteve boa pegada durante todo o segundo tempo. Sai como o melhor do time. NOTA 7,5. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
LEO ORTIZ – Errou mais passes do que o normal, mas fez um jogo consistente e, na reta final, conseguiu rechaçar bolas perigosas. Mandou bem. NOTA 6,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
-
LEO PEREIRA – Bom primeiro tempo, mas uma etapa final menos eficaz, cometendo alguns cochilos. Poderia estar melhor posicionado no lance do gol de Carrillo. NOTA 6,0. Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
-
-
AYRTON LUCAS – Seu melhor momento foi o cruzamento para o gol de Varela. No primeiro tempo, muito intenso no apoio. Na etapa final, foi menos efetivo, caindo como todo o time. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
DE LA CRUZ – Entrou como titular, já que Jorginho estava vetado. Bom primeiro tempo, distribuindo o jogo e se entendendo com Saul. No segundo tempo, ficou bem mais resguardado, buscando fechar os espaços. Jogo correto. NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
SAUL – Para variar, ótimo primeiro tempo distribuindo o jogo e anulando os criadores do Estudiantes quando eles tentavam algo pelo seu setor. Deu um chute perigoso que quase resultou em gol. No segundo tempo, foi substituído por Allan, já que perdeu um pouco do ímpeto e o Estudiantes estava equilibrando o meio de campo. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
-
ARRASCAETA - Apesar de não mostrar o ímpeto de outros jogos, cadenciando muito o jogo, fez bom papel e teve importante participação no primeiro gol. No segundo tempo, com o jogador abaixo fisicamente da média, saiu para a entrada de Bruno Henrique. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
PLATA – Muito bom primeiro tempo, buscando jogo, forçando a marcação e dando belo passe para o gol de Pedro aos 15 segundos. Manteve a pegada no segundo tempo. Tanto o primeiro amarelo quanto o segundo, que resultou em sua expulsão, foram exagerados. NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
PEDRO – Ótimo primeiro tempo, fazendo um belo e raçudo gol aos 15 segundos, sempre com qualidade no toque de bola e no pivô, e quase marcando outro tento. No segundo tempo, muito marcado, teve poucas oportunidades. Saiu aos 27 da etapa final para a entrada de Bruno Henrique. NOTA 7,5. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
-
SAMUEL LINO – Deitou e rolou pela esquerda do ataque, mas desta vez suas jogadas foram infrutíferas, incluindo três finalizações que poderiam resultar em gol — mas Muslera, ou a má pontaria, fizeram dar em nada. No início do segundo tempo, fez algumas boas jogadas. Mas caiu de rendimento depois dos dez minutos. NOTA 6,5. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
ALLAN - Substituiu Saul aos 18 da etapa final. Foi apenas um destruidor, pois sua qualidade para trocar passes é bem inferior a de Saul. Discreto. NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
-
LUIZ ARAÚJO – Sua entrada aos 27 da etapa final era para fazer o Fla voltar a ser envolvente. Mas não foi o que ocorreu. Poucas jogadas ofensivas e sem eficácia para tentar o arremate. NOTA 5,0. Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
-
-
BRUNO HENRIQUE - Entrou aos 27 da etapa final, mas não foi bem. Sem se sair bem diante da marcação e nervoso, levou amarelo bobo. NOTA 4,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
-
DANILO - Entrou no fim para reforçar a defesa. Na vaga de Samuel Lino e logo após a expulsão e Plata. O time recuou demais e levou o gol já com o terceiro zagueiro em campo. SEM NOTA. Foto: : Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
-
TÉCNICO: FILIPE LUÍS – Um primeiro tempo primoroso. Mas o time, como vem sendo crônico, caiu demais no segundo tempo. Desta vez, as alterações não foram eficazes. Ficou devendo. NOTA 5,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
-
ESTUDIANTES – Levou um baile no primeiro tempo, mas equilibrou o jogo na etapa final e, ao fazer um gol no fim, manteve o mata-mata totalmente em aberto para o jogo da volta. Bom trabalho coletivo no segundo tempo. Muslera fez grandes defesas. NOTA 6,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
-
Foto: