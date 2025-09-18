Atuações do São Paulo contra a LDU: ataque não aproveita e defesa vacila

LDU - Assim como no jogo contra o Botafogo, a equipe de Tiago Nunes trabalhou para jogar no erro do adversário. Conseguiu acertar a proposta na primeira etapa, quando saiu na frente e criou oportunidades. Entretanto, no segundo tempo, baixou a intensidade e permitiu que o Tricolor dominasse o jogo. Mesmo assim, conseguiu aproveitar quando teve a chance para ampliar o marcador. Nota: 6 - Foto: Divulgação/LDU Foto: Divulgação/LDU