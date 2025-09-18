Jogada 10
Atuações do São Paulo contra a LDU: ataque não aproveita e defesa vacila
RAFAEL - O goleiro apareceu pouco no jogo, não teve culpas nos gols e ainda salvou nos acréscimos, evitando que o cenário piorasse. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ARBOLEDA - O zagueiro teve uma boa primeira etapa, mostrando segurança na defesa. Entretanto, no segundo tempo, acabou falhando no lance do segundo e quase prejudicou o Tricolor em uma bola perdida na entrada da área. Nota: 5 -Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
ALAN FRANCO - Não comprometeu muito com o jogo, tendo uma partida equilibrada, com uma boa ação ofensiva, mas sendo discreto dentro de campo. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
FERRARESI - Não apareceu bem no primeiro tempo, tendo um problema de posicionamento do lance do primeiro gol. No segundo tempo apareceu mais para o jogo, mas acabou falhando no lance do segundo gol, dando um passe na fogueira para Pablo Maia. Nota: 4,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
CÉDRIC SOARES - Foi um dos jogadores que mais sentiu os efeitos da altitude. Além de não ter conseguido aparecer muito no jogo, esteve diretamente envolvido no lance do gol sofrido, com uma bola lançada nas suas costas. Nota: 4,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
MARCOS ANTÔNIO - Teve dificuldade no primeiro tempo por conta do posicionamento, onde foi mais discreto. Entretanto, voltou mais ativo na partida depois do intervalo e foi o grande condutor para que o Tricolor conseguisse crescer na partida. Nota: 7 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
BOBADILLA - Foi a opção que esteve mais abaixo no meio de campo. Não conseguiu aparecer muito para o jogo e teve uma participação muito discreta na criação de jogadas. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
PABLO MAIA - Vinha fazendo um jogo discreto, sem aparecer muito para o time e com poucas aÃ§Ãµes com a bola. PorÃ©m, foi mais um que falhou no lance do segundo gol e ficou marcado na partida. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo FC Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo FC
ENZO DÍAZ - Apareceu bastante pelo lado esquerdo ao longo da partida, dando bastante opção no ataque, além de conseguir ter uma participação efetiva em passes e cruzamentos. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
LUCIANO - Teve uma atuação mais discreta no primeiro tempo, sendo muito cobrado por Crespo. No segundo tempo apareceu bem, veio para o jogo, mas perdeu duas oportunidades que não podem sem desperdiçadas em duelo eliminatório. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
RIGONI - Teve um pouco de dificuldade de se destacar na primeira etapa, embora fosse quem mais buscasse o jogo no campo de ataque. No segundo tempo apareceu mais, conseguindo aparecer bem da criação e dando um passe para uma chance clara perdida por Luciano. Nota: 6 - Foto: Divulgação/Conmebol Foto: Divulgação/Conmebol
MAÍLTON - Entrou no intervalo por conta de uma indisposição de Cédric Soares. Em sua estreia no Tricolor entrou muito bem, criando vários oportunidades e aparecendo bem pela direita, dando boas movimentações no ataque. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
RODRIGUINHO - Foi o jogador que veio no banco de reservas que não teve uma atuação mais discreta. Não conseguiu aparecer bem no jogo e foi mais discreto na partida. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
FERREIRA - Poupado por conta de lesão, conseguiu aparecer bem no campo de ataque, deu uma mobilidade muito boa nos minutos finais, aparecendo em quase todas as oportunidades criadas nos últimos lances. Nota: 7 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
HERNÁN CRESPO - O treinador não se intimou para encarar a LDU em sua casa. Teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, mas conseguiu reorganizar bem a equipe na segunda etapa, mandando no jogo, criando oportunidades e sendo traído por erros defensivos. Fica a esperança para o jogo da volta. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
LDU - Assim como no jogo contra o Botafogo, a equipe de Tiago Nunes trabalhou para jogar no erro do adversário. Conseguiu acertar a proposta na primeira etapa, quando saiu na frente e criou oportunidades. Entretanto, no segundo tempo, baixou a intensidade e permitiu que o Tricolor dominasse o jogo. Mesmo assim, conseguiu aproveitar quando teve a chance para ampliar o marcador. Nota: 6 - Foto: Divulgação/LDU Foto: Divulgação/LDU
