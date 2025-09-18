Atuações do Palmeiras contra o River Plate: belo primeiro tempo e Gustavo Gómez sobrando

TÃ?CNICO: ABEL FERREIRA Deu uma no cravo e outra na ferradura. No primeiro tempo, sua escalaÃ§Ã£o foi primorosa. O River Plate nada fez, e o VerdÃ£o abriu 2 a 0 â?? poderia ter feito quatro. No segundo tempo, porÃ©m, Abel recuou demais o time e o fechou ainda mais com as mudanÃ§as, tirando dois dos quatro melhores em campo: Andreas e Vitor Roque. Quase deixou escapar a vitÃ³ria. NOTA: 5,0 â?? Foto: Cesar Greco / Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras