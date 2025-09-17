Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Bolívar (BOL): Galo sobrevive na altitude em noite do garçom Scarpa
-
EVERSON - Fez grandes defesas, como em um chute de Cauternuccio dentro da área e outro de Robson Matheus de fora. Não teve culpa nos gols e fez o possível para evitar um resultado pior. NOTA: 6,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
NATANAEL - Oscilou dentro da partida. Não foi muito eficiente na parte ofensiva, mas colaborou bem defensivamente com alguns cortes. NOTA: 5,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
JUNIOR ALONSO - Não faltou dedicação. Mas errou bastante e foi o jogador de defesa com mais posses perdidas (11). NOTA: 5,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
VICTOR HUGO - Foi bem nas ações defensivas, teve bom aproveitamento nos passes e teve a boa atuação coroada com um gol. NOTA: 6,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
LYANCO - Foi o jogador de defesa com mais cortes na partida (9). Muito seguro no jogo aéreo, venceu todas as disputas e liderou a defesa atleticana. NOTA: 6,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
GUILHERME ARANA - Falhou na marcação no lance do primeiro gol do Bolívar. Não acompanhou a movimentação na segunda trave e tomou a bola nas costas. NOTA: 4,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
ALEXSANDER - Teve uma boa atuação e, enfim, marcou o seu primeiro gol. O lance do seu gol, inclusive, mostra bem sua importância como um box-to-box, tendo roubado a bola e iniciado o contra-ataque, além de atacar o espaço para marcar o gol. NOTA: 7,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
GUSTAVO SCARPA - Melhor jogador do Atlético na partida. Foi bem na construção das jogadas, deu duas assistências e levou perigo com algumas finalizações. NOTA: 7,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
RONY - Participou do lance do primeiro gol do Atlético após dar bom passe para Gustavo Scarpa nas costas da marcação. Se esforçou muito, mas ficou um pouco isolado e, por isso, não conseguiu criar muito perigo sozinho. NOTA: 6,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
CUELLO - Jogou 36 minutos. Sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo, deixou o campo chorando e foi levado para o hospital. Teve uma atuação tímida, bem diferente do padrão da temporada. NOTA: 5,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
HULK - Perdeu um gol inacreditável nos acréscimos que poderia ter dado a vitória para o Atlético. NOTA: 4,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
IGOR GOMES - Teve uma atuação discreta. Cometeu o pênalti que custou o empate. NOTA: 4,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
REINIER - Jogou por cerca de 15 minutos. Tentou algumas jogadas individuais, mas foi discreto. NOTA: 5,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
FAUSTO VERA - Entrou na reta final para dar um pouco mais de energia na defesa e cumpriu bem o seu papel. NOTA: 5,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
JORGE SAMPAOLI - O Atlético sobreviveu. No início do jogo, sofreu com a pressão, mas soube resistir. No fim do primeiro tempo, conseguiu abrir 2 a 0, o que deu um alívio para a etapa final. No segundo tempo, sofreu um gol em uma desatenção da defesa. Mesmo com um a mais, correu mais riscos do que deveria, mas o desgaste da altitude, certamente, atrapalhou. No geral, foi um bom resultado. NOTA: 6,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
BOLÍVAR - O time boliviano começou melhor e tentando explorar os chutes de longe. Depois, perdeu ritmo e sofreu um apagão nos acréscimos. Na etapa final, voltou melhor, diminuiu no início e, mesmo após a expulsão, seguiu dominando a partida. Chegou a sentir o baque após o pênalti perdido por Cauternuccio, mas voltou a crescer na reta final e arrancou o empate com Romero. NOTA: 6,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
Foto: