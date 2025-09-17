Atuações do Atlético contra o Bolívar (BOL): Galo sobrevive na altitude em noite do garçom Scarpa

JORGE SAMPAOLI - O Atlético sobreviveu. No início do jogo, sofreu com a pressão, mas soube resistir. No fim do primeiro tempo, conseguiu abrir 2 a 0, o que deu um alívio para a etapa final. No segundo tempo, sofreu um gol em uma desatenção da defesa. Mesmo com um a mais, correu mais riscos do que deveria, mas o desgaste da altitude, certamente, atrapalhou. No geral, foi um bom resultado. NOTA: 6,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético