Atuações do Botafogo contra o Mirassol: Davide Ancelotti, o indefensável

MONTORO - Monstrinho. Livrou-se da marcação com estilo, girando com a bola, escondendo a redonda ou soltando a pelota. No ataque, soube apanhar um rebote e colocar para dentro no 3-0. E ainda mostrou fôlego na recomposição. Fino trato! Davide matou o seu futebol quando o trocou de lado. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Jeffinho - NOTA: 8,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo