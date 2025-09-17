Atuações do Fluminense contra o Lanús (ARG): Thiago Silva é destaque, mas Renato Gaúcho atrapalha com mudanças

RENATO GAÚCHO - O Fluminense não começou bem e correu riscos nos primeiros 20 minutos, mas depois ajeitou a marcação, equilibrou as ações e cresceu no jogo. Na etapa final, o Fluminense administrou, mas se perdeu após as mudanças. As entradas de Bernal e Soteldo desconfigurou o time e gerou problemas. Ofensivamente, foi mais uma atuação muito pobre. NOTA: 4,0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense