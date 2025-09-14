Atuações do Vasco contra o Ceará: zaga vacila no fim em empate amargo

TÉC. FERNANDO DINIZ - O time não teve grande atuação no 1° tempo e viu Mateus Carvalho comprometer diretamente para sair o gol do Ceará. O Vasco apresentou pouco volume ofensivo na etapa final, ainda assim conseguiu o gol. No entanto, sofreu novo empate nos acréscimos, mesmo com um jogador a mais. NOTA 4.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco