Atuações do Vasco contra o Ceará: zaga vacila no fim em empate amargo
LÉO JARDIM - Muito importante ao Vasco, mas falhou. No gol de Galeano, deu bola na fogueira para Mateus Carvalho, que estava pressionado na meia-lua. No restante do primeiro tempo, fez três defesas difíceis. No segundo gol da equipe cearense, participou da indefinição que teve Paulo Henrique como protagonista. NOTA 4.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
PAULO HENRIQUE - Noite para esquecer. Erros muitos passes e, para completar, cometeu uma falha grotesca no segundo gol do Ceará aos 49 minutos do segundo tempo. NOTA 3.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
ROBERT RENAN - Pela primeira vez como titular, foi bem nas saída de bola e ainda arriscou lançamentos. NOTA 5.0 - Foto: Reprodução Foto: Reprodução
LUCAS FREITAS - Diferente do jogo com Botafogo, o zagueiro não teve o mesmo rendimento. Lento nas saídas e faltou mais entrosamento com seu companheiro. Não teve um erro fatal, mas foi abaixo. NOTA 4.5 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
PUMA RODRÍGUEZ - Sem segurança e viselmente não gostou de atuar por ali. Errou muitos cruzamentos de canhota, que não é seu pé dominante. NOTA 4.5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
BARROS - Mais um que teve noite para esquecer. Deu alguns espaços na frente da zaga e não se entendeu bem com Mateus Carvalho. Levou cartão amarelo e foi substituído. NOTA 4.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
MATHEUS CARVALHO - Errou um passe que originou o gol de empate do Vozão. Foi vaiado ao fim do 1° tempo e saiu no intervalo. NOTA 4.0 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
COUTINHO - Em seu centésimo jogo pelo Cruz-Maltino, o camisa 10 fez uma pintura para abrir o placar. Fora isso, buscou se movimentar para armar as jogadas, porém encontrou dificuldades. NOTA 6.5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco.
RAYAN - Utilizou a sua velocidade para criar algo diferente. Porém, muito apagado nos dois tempos. NOTA 3.0 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
NUNO MOREIRA - Atuou mais aberto na etapa inicial e não criou tantas chances, apenas um chute. No 2° tempo, foi mais centralizado e também não foi participativo. NOTA 5.0 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
VEGETTI - Muito isolado. Foi obrigado a se movimentar para tentar receber as chances. Desperdiçou um gol no início do 2° tempo. Faltou receber mais chances. NOTA 4.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo
ANDRÉS GOMEZ - Entrou e deu mais mobilidade ao ataque. Teve duas finalizações e ainda deu assistência para gol de Carlos Cuesta. NOTA 6.5 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Matheus Lima / Vasco
CARLOS CUESTA - Estreante da noite e ainda marcou o segundo gol do Vasco. No entanto, também participou da indefinição decisiva no jogo no lance do segundo gol do Ceará. NOTA 4.0 - Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama Foto: Dikran Sahagian / Vasco da Gama
DAVID - Pouco tempo para mostrar seu futebol. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
PAULINHO - Pouco tempo em campo. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
LUCAS OLVIEIRA - Entrou no fim e não teve oportunidades. SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
TÉC. FERNANDO DINIZ - O time não teve grande atuação no 1° tempo e viu Mateus Carvalho comprometer diretamente para sair o gol do Ceará. O Vasco apresentou pouco volume ofensivo na etapa final, ainda assim conseguiu o gol. No entanto, sofreu novo empate nos acréscimos, mesmo com um jogador a mais. NOTA 4.0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
CEARÃ - Mesmo fora de casa, fez um jogo inteligente. Depois do gol de empate, controlou o jogo. AlÃ©m disso, lutou atÃ© o Ãºltimo momento para buscar empate nos acrÃ©scimos. NOTA 6.5 - Foto: Felipe Santos / CearÃ¡ SC Foto: Felipe Santos / CearÃ¡ SC
