Atuações do Botafogo contra o São Paulo: Davide Ancelotti é o pior em derrota

CUIABANO - Arriscou de longe aos 35 do segundo tempo, na primeira finalização do Botafogo na direção do gol ao longo de todo o jogo, mas Rafael defendeu sem dificuldade. De volta ao time após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, sentiu a falta de ritmo. NOTA 6.0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo