Jogada 10
Atuações do São Paulo contra o Botafogo: Tricolor desperdiça chances mas vence bem
RAFAEL - Praticamente não foi ameaçado. O Botafogo não conseguiu criar chances claras, e o goleiro foi um espectador privilegiado durante a maior parte do jogo. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
RAFAEL TOLÓI - Fez uma partida segura e sem comprometer. Comandou o lado direito da defesa e não deu espaços para os atacantes adversários. NOTA: 6,5. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
ALAN FRANCO - Outro que teve uma noite tranquila na defesa, com desarmes precisos. Levou um amarelo por matar um contra-ataque, mas no geral foi bem. Foi substituído. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
SABINO - O melhor da defesa. Fez pelo menos duas intervenções cruciais, com carrinhos precisos, que impediram ataques promissores do Botafogo. Uma atuação impecável. NOTA: 7,5. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
CÉDRIC SOARES - Apoiou bem o ataque e foi seguro na defesa. Deu um bom passe para Tapia em um dos lances de perigo do primeiro tempo. NOTA: 6,5. Foto: Vitor Silva/Botafogo
ALISSON - Fez o trabalho de contenção no meio-campo com eficiência. Ajudou a dar equilíbrio ao time, que controlou o setor durante todo o jogo. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
PABLO MAIA - O dono do meio-campo. Marcou, distribuiu o jogo e ainda achou um passe excelente para Tapia no segundo tempo. Uma partida de muita qualidade. NOTA: 7,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
RODRIGUINHO - Criativo e participativo. Fez uma ótima jogada individual no primeiro tempo e criou uma chance clara para Dinenno com um cruzamento perigoso. NOTA: 7,0. Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC
ENZO DÍAZ - Foi o destaque do primeiro tempo. Deu uma assistência perfeita para o gol de Dinenno e ainda acertou uma cobrança de falta na trave. Saiu no intervalo. NOTA: 7,5. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
TAPIA - Muita movimentação, mas pouca efetividade. Teve um gol bem anulado, perdeu algumas chances e levou um amarelo no fim. Faltou capricho para definir as jogadas. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
DINENNO - O homem do gol. Mostrou oportunismo e faro de artilheiro para marcar o gol da vitória logo no início. Foi sua principal e decisiva participação. NOTA: 7,5. Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC
WENDELL - Entrou muito bem no intervalo. Manteve a solidez defensiva na esquerda e ainda apareceu no ataque com uma boa arrancada. NOTA: 7,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
MARCO ANTÔNIO - Ajudou a manter o controle da posse de bola no meio-campo, mas sem criar lances de grande perigo. Levou um cartão amarelo. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
RIGONI - Entrou e conseguiu o inacreditável. Perdeu um gol cara a cara com o goleiro, chutando na trave, e ainda errou um passe em um contra-ataque promissor. Uma noite para esquecer. NOTA: 4,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
ARBOLEDA - Entrou para reforçar a zaga no fim e cumpriu seu papel, ajudando a garantir a vitória sem correr riscos. NOTA: 6,0. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net
LUAN VINÍCIUS - Teve a chance de matar o jogo de forma bizarra, caído no chão, mas chutou em cima do goleiro. Mais um gol incrível perdido pelo time. NOTA: 5,5. Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC
HERNÁN CRESPO - Armou um time que foi superior e venceu com justiça. Sua equipe controlou o jogo e se defendeu bem. O único ponto negativo foi a incapacidade do time, especialmente dos reservas, de matar o jogo. NOTA: 7,0. Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC
