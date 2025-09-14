Jogada 10
Atuações do Santos contra o Atlético: bom jogo e empate arrancado na marra
-
BRAZÃO – Boas defesas, inclusive uma quando já tinha levado a joelhada que o retiraria de campo. E sem culpa no gol. Saiu aos 20 minutos da etapa final por concussão, dando um tremendo susto em todos. NOTA 6,0. Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV
-
IGOR VINÍCIUS – Partida muito boa, conseguindo se sair bem na marcação mesmo com o Galo atacando muito pelo seu setor, com Cuello e Arana. No apoio, mais ativo no primeiro tempo. Um dos melhores. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
ZÃ? IVALDO â?? Enquanto esteve em campo, fez um bom papel. Mas cometeu duas faltas em Hulk e isso gerou sua expulsÃ£o, comprometendo o time. NOTA 5,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
LUAN PERES – Partida muito eficaz, anulando Hulk e sempre bem posicionado nos cruzamentos. Está ajustando o miolo da defesa. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
ESCOBAR – Muito intenso na marcação e com vontade quando vai ao apoio. Mas peca pelos erros de passes. Diante do Galo, mais prós do que contras. NOTA 5,5. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
JOÃO SCHMIDT – Um guerreiro na marcação enquanto esteve em campo, fechando bem os espaços. Amarelado e com o Santos precisando do empate, cedeu a vaga ao atacante Thaciano. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
ZÉ RAFAEL – Jogo irregular. Perdeu uma bola no ataque que poderia render algo ao time. Na defesa, perdeu uma bola que resultou em um dos dois lances de perigo do Galo no primeiro tempo. Na etapa final, bem mais consistente. Mas ainda está longe do Zé Rafael que brilhava no Palmeiras. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
NEYMAR – Muito participativo e com alguns bons passes. Mas segue longe do craque que é. Perdeu pelo menos dois gols que no passado ele colocaria na rede. Sofreu um pênalto claro NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
VICTOR HUGO – O ex-Flamengo tem qualidade técnica para ajudar na criação, mas precisa aparecer mais para dialogar com Neymar. Ainda tímido. Na defesa, fez o correto, sem comprometer. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
GUILHERME – Bom trabalho pela esquerda e tentando chegar na área. Mas, desta vez, arrematou pouco. Saiu no segundo tempo com cara de poucos amigos, dando vaga a Adonis. NOTA 5,5.Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
-
-
LAUTARO DÍAZ – Muita energia e vitalidade pressionando a zaga quando estava sem a bola. Mas foi nítida sua queda no segundo tempo. Saiu para a entrada de Tiquinho. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
ADONIS – Substituiu Guilherme após a expulsão de Zé Ivaldo para rearrumar a defesa. Fez um jogo bastante convincente. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
DIOGENES – Entrou no jogo no lugar do lesionado Brazão e fez uma partida incrível, com quatro defesas fantásticas que garantiram o empate. O herói do dia. NOTA 8,0.Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
-
CABALLERO - Substituto de Victor Hugo na metade final do segundo tempo. Jogo discreto, mas fechando bem os espaços quando o time estava com dez. NOTA 5,5; Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
ROBINHO JR. – Entrou para ganhar minutagem em jogo cascudo, mas ainda está muito verde. Pouco fez de efetivo. NOTA 5,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
THACIANO – Entrou aos 35 da etapa final na vaga de João Schmidt e teve um grande mérito. Foi sua atitude na dividida com Lyanco que acabou gerando o pênalti que garantiu o empate. NOTA 6,0.Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
-
TIQUINHO – Teve estrela. Substituiu Lautaro e, em cinco minutos, participou de dois ataques. No primeiro, sofreu uma falta que obrigou Everson a grande defesa. Na outra, sofreu o pênalti de Lyanco, que ele mesmo cobrou para empatar. NOTA 6,5 Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
TÉCNICO: JUAN VOJVODA – Chegou há pouco e organizou muito bem o time do Santos, que dominou totalmente o primeiro tempo. Na etapa final, fez alterações que levaram um time com 10 jogadores, e preocupado com a saúde de seu goleiro titular, a arrancar um empate. NOTA 6,0. Foto: Raul Baretta/ Santos FC. Foto: Raul Baretta/ Santos FC.
-
Foto:
-