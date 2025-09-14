Atuações do Santos contra o Atlético: bom jogo e empate arrancado na marra

ZÉ RAFAEL – Jogo irregular. Perdeu uma bola no ataque que poderia render algo ao time. Na defesa, perdeu uma bola que resultou em um dos dois lances de perigo do Galo no primeiro tempo. Na etapa final, bem mais consistente. Mas ainda está longe do Zé Rafael que brilhava no Palmeiras. NOTA 5,5. Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético