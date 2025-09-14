Atuações do Atlético contra o Santos: Feras do time decepcionam no empate

IGOR GOMES – Entrou no intervalo no lugar de Rony e foi muito superior ao rival. Seu choque com Brazão, que no fim tiraria o goleiro de campo por ambulância, foi sem querer. Fez um gol e apareceu em pelo menos outras três jogadas de perigo. O melhor do Galo. NOTA 7,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético