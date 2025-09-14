Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Santos: Feras do time decepcionam no empate
EVERSON – Uma grande defesa em chute de Tiquinho e intervenções seguras. O gol que levou foi de pênalti. NOTA 6,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
NATANAEL – Como ocorre nos últimos jogos, ficou muito mais na defesa, evitando principalmente que Guilherme conseguisse investir pelo setor. Uma ou outra vez foi ao ataque, mas sem a imposição necessária para ajudar o time. Mas não comprometeu. NOTA 6,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
LYANCO – O mais regular e seguro da defesa, jogando com seriedade e se sacrificando para cobrir o nervoso Vitor Hugo e fechar espaços pelo meio e no jogo aéreo. Bateu boca com Neymar (tradição ele colocar pilha em rival) e foi infeliz no pênalti que gerou o gol do Santos. NOTA 6,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
VITOR HUGO – Muito nervoso, não transmitia segurança quando estava com a bola para sair para o jogo. Aliás, perdeu uma bola para Lautaro que só não resultou em gol do Santos porque, após o cruzamento do santista, Neymar furou. Melhorou no segundo tempo. NOTA 5,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
ARANA – Primeiro tempo de pouca qualidade no ataque e na defesa, cumprindo o basicão, mas ainda assim com dificuldade quando Lautaro caiu pelo seu setor. Cresceu principalmente nos dez minutos finais, quando foi a referência ofensiva e quase fez o gol que seria o da vitória. NOTA 6,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
FAUSTO VERA – Marcou Neymar de perto, mas levou desvantagem, e quando tinha de ajustar o lateral com as entradas de Guilherme pelo setor, também sofreu. Saiu no intervalo dando vaga a Alexsander NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
ALAN FRANCO – Ficou mais preso, tentando evitar a criação de Neymar, e ainda assim perdeu a disputa várias vezes. Mas, assim como o time, fez um segundo tempo melhor. NOTA 6,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Reprodução X
GUSTAVO SCARPA – Depois de um início muito apagado, foi melhorando aos poucos e foi o único que conseguiu fazer alguma criação no primeiro tempo. Na volta do intervalo, foi quem comandou as boas jogadas do time. Um dos melhores. NOTA 6,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
CUELLO – Foi o melhor do ataque no primeiro tempo, caindo pela esquerda e fazendo duas boas jogadas. Manteve uma boa postura na etapa final. NOTA 6,5 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
HULK – Não conseguiu sair da marcação santista e, quando voltou para buscar o jogo, não teve quase nada de produtivo. De bom, o fato de levar Zé Ivaldo à expulsão, já que o zagueiro fez duas faltas nele. Uma foi amarelo, a outra, vermelho. NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
RONY – Uma nulidade no primeiro tempo, recebendo poucas bolas e, quando ela chegava, tinha más soluções, como em um lance em que recebeu pela direita e mandou na arquibancada. saiu no intervalo dando lugar a Igor Gomes. NOTA 4,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
IGOR GOMES – Entrou no intervalo no lugar de Rony e foi muito superior ao rival. Seu choque com Brazão, que no fim tiraria o goleiro de campo por ambulância, foi sem querer. Fez um gol e apareceu em pelo menos outras três jogadas de perigo. O melhor do Galo. NOTA 7,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
ALEXSANDER – Substituiu Fausto Vera no intervalo. Melhorou o passe do time e fez um papel correto na marcação. É bem superior ao titular. NOTA 6,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
REINIER – Entrou no lugar de Scarpa aos 31 do segundo tempo, mas, tirando uma jogada, nada de produtivo a destacar. NOTA 5,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
JUNIOR SANTOS – Sua entrada aos 42 da etapa final na vaga de Alan Franco foi para entupir o time de atacantes nos minutos finais. Mas não fez nada de muito produtivo. SEM NOTA - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
DUDU - Entrou aos 48 do segundo tempo no lugar de Cuello e não teve tempo de fazer nada. SEM NOTA - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
TÉCNICO: JORGE SAMPAOLI – O time mostrou alguma evolução no segundo tempo, depois das alterações. Mas o péssimo primeiro tempo mostrou que o treinador precisa conhecer melhor o time, que não fez um grande jogo e chegou a ser envolvido pelo Santos. NOTA 6,0 - Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
