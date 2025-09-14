Atuações do Flamengo contra o Juventude: bola área define o jogo na Serra Gaúcha

JUVENTUDE - Jogando em casa, o Ju veio com um propósito de se fechar, para não permitir que o Flamengo chegasse tanto no ataque. A proposta deu certo em parte no primeiro, mas uma falha na defesa comprometeu o resultado antes do intervalo. Depois, teve que sair mais no segundo tempo, até apareceu no campo de ataque, mas não teve eficiência para criar oportunidades. Nota: 5 - Foto: Fernando Alves/ECJ Foto: Fernando Alves/ECJ