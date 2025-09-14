Atuações do Corinthians contra o Fluminense: Boa defesa e sorte para vencer

TÉCNICO: DORIVAL JÚNIOR – Seu time não fez um bom jogo. Não conseguiu ser dominante contra um time reserva do Fluminense e demorou para encaixar o jogo. A vitória veio num lance de sorte, pois o placar em 0 a 0 seria mais justo pelo jogo sonolento que os times apresentaram. As substituições pouco influenciaram no jogo, exceto por André. Mas o que vale é que o time, mesmo sem merecer, saiu do Maracanã com três pontos. NOTA 5,0. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians