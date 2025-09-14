Jogada 10
Atuações do Fluminense contra o Corinthians: reservas se dão mal
FABIO – Praticamente não trabalhou, mas não teve sorte. A única bola em sua direção entrou. Ele acabou enganado pelo corta-luz de Ramalho na falta cobrada por Matheuzinho. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
JÚLIO FIDÉLIS – O garoto da base jogou de forma tímida, querendo não comprometer na defesa e, por isso, apareceu pouco. Foi um pouco mais incisivo na etapa final. No geral, boa partida. NOTA 6,0 .Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
IGOR RABELLO – Boa estreia, fechando espaços, ajudando o lateral na marcação e com sucesso nas antecipações. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
IGNÁCIO – Parou bem os atacantes corintianos, que não conseguiram sucesso nas bolas que recebiam de fora da área. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
FREYTES – Apesar de aparecer no apoio pela esquerda (o que não ocorreu na lateral direita), deixou alguns espaços, o que comprometeu sua atuação. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
BERNAL Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
OTÁVIO – Fez mais uma vez o papel de desarticulador das jogadas do rival, além de segurar um pouco mais para ajudar a fechar espaços. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
LIMA – Não conseguiu encontrar o posicionamento ideal no primeiro tempo, mas cresceu na etapa final, quando passou a jogar um pouco mais à frente. Teve uma boa chance, mas Hugo defendeu. NOTA 6,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
PH GANSO - Como jogador de maior qualidade técnica em campo, tentou organizar os ataques e, mesmo abaixo da média, protagonizou algumas boas jogadas — como o cruzamento preciso para Cano, que gerou a chance mais perigosa do Fluminense no primeiro tempo. Levou cartão amarelo por falta por trás em Vitinho logo no início da partida. Por muito pouco, o amarelo não virou vermelho. Acabou sentindo uma lesão e saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Nota: 6,0 . Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SANTI MORENO – Apesar de buscar o jogo e cair muito pela direita, estava bem marcado e, quando tinha espaço, não conseguia triangular bem com os companheiros. Ficou devendo. NOTA 5,0. Foto: Marina Garcia/Fuminense Foto: Marina Garcia/Fuminense
CANO – Uma cabeçada no primeiro tempo e, no mais, bem marcado pela defesa do Corinthians, não conseguindo sucesso, principalmente no segundo tempo. NOTA 5,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
ACOSTA – Substituiu o lesionado Ganso aos 41 do primeiro tempo. Teve vontade, buscou algumas jogadas individuais, além de ser ativo em lances de bola parada. Mas caiu de produção na reta final. NOTA 5,5. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SOTELDO – Sua entrada deu maior força ofensiva ao Fluminense, pois ao menos conseguiu ganhar várias jogadas pelos flancos e fazer cruzamentos perigosos. Pena que seus companheiros perdiam a disputa contra a zaga paulista. NOTA 6,5.Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
JOHN KENNEDY – Entrou na reta final e mal tocou na bola. SEM NOTA. Foto: Lucas Merçon / Fluminense Foto: Lucas Merçon / Fluminense
RIQUELME – Entrou para dar maior ofensividade ao time, mas a verdade é que Riquelme não conseguiu nada de relevante. NOTA 5,0. Foto: Divulgação Fluminense. Foto: Divulgação Fluminense
TÉCNICO: RENATO GAÚCHO – Entrou com um time reserva e isso afetou o entrosamento, já que jamais atuaram juntos. Fez um jogo equilibrado, mas no primeiro tempo o time foi sonolento. No segundo tempo, melhorou com as substituições. Mas, no geral, deixou a desejar. NOTA 6,0. Foto: Rener Pinheiro/Fluminense Foto: Rener Pinheiro/Fluminense
