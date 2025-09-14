Atuações do Fluminense contra o Corinthians: reservas se dão mal

PH GANSO - Como jogador de maior qualidade técnica em campo, tentou organizar os ataques e, mesmo abaixo da média, protagonizou algumas boas jogadas — como o cruzamento preciso para Cano, que gerou a chance mais perigosa do Fluminense no primeiro tempo. Levou cartão amarelo por falta por trás em Vitinho logo no início da partida. Por muito pouco, o amarelo não virou vermelho. Acabou sentindo uma lesão e saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Nota: 6,0 . Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense