Jogada 10
Atuações do Internacional contra o Palmeiras: Uma vergonha coletiva na derrota por 4 a 1
-
ROCHET - Teve uma falha horrorosa no terceiro gol e errou em vários momentos. Melhorou na etapa final com boas defesas. Nota: 4,5. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
AGUIRRE - Outro abaixo da crítica, levou um baile de quem caísse pelo seu setor — especialmente Piquerez e Felipe Anderson. Errou no posicionamento no quarto gol, deixando Gustavo Gómez ganhar no alto sem sequer saltar. Um pouco melhor no segundo tempo quando atuou pela esquerda. Teve atpe uma chance de gol. Nota: 2,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
VITÃO - Perdido na troca de passes do Palmeiras. É um dos melhores zagueiros do Brasil, mas estava tonto e sem saber a quem marcar em vários lances. Três desses erros resultaram em gols. Nota: 4,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
JUNINHO - Assim como Vitão, não sabia o que fazer diante da envolvente troca de passes do Palmeiras, às vezes com quatro jogadores no seu setor. Só foi melhor no segundo tempo, quando Roger colocou o time com três zagueiros. Nota: 3,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
-
VÍCTOR GABRIEL -Improvisado na lateral esquerda, foi presa fácil para o ataque do Palmeiras. No segundo tempo voltou ao seu setor original na zaga, com o Colorado passando a jogar com três zagueiros para evitar uma goleada humilhante. NOTA 3,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
THIAGO MAIA - Com a defesa completamente desorganizada, ficou vendido. Não conseguiu organizar o meio nem proteger a zaga. Nota: 3,0.Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
ALAN RODRÍGUEZ - Erros na saída de bola. Em um deles, Flaco López quase marcou. Em outro, a bola entrou. Péssima atuação. Nota: 2,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
-
ALAN PATRICK - Uma cobrança de falta no primeiro tempo, e só. Mais uma vez, apagado. Nota: 3,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
CARBONERO - NÃ£o conseguiu construir nada no primeiro tempo, nem mesmo quando tentou se aproximar de Alan Patrick. Com o Palmeiras dominando, teve que recuar para ajudar a defesa, tambÃ©m sem sucesso. NO segundo tempo foi o Ãºnico lÃºcido do ataque e fezum bonito gol. Nota: 5,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
RICARDO MATHIAS - Dois lances inofensivos. Um deles foi um corta-luz no meio-campo que ninguém entendeu. Saiu no intervalo. Nota: 2,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
-
VITINHO - Peça nula no primeiro tempo, já que o Inter quase não atacou. Além disso, não ajudou defensivamente. Saiu no intervalo. Nota: 2,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
RAYKKONEN – Entrou no lugar de Ricardo Matheus. Assim como o titular, pouco fez. O Inter sequer atacava, então mal pegou na bola. Nota: 3,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
ALAN BENÍTEZ – Entrou para fechar a defesa, atuando como ala na mudança para o 5-3-2. Serviu apenas para evitar uma goleada maior. Nota: 4,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
-
TÉCNICO: ROGER MACHADO Teve a Data FIFA para treinar e ajustar a equipe, mas o que se viu foi um Inter completamente perdido, indo para o intervalo com um 4 a 0 no placar. No segundo tempo, apenas fechou a casa para evitar algo pior. Tudo indica que foi sua última partida no comando colorado. Nota: 1,0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
-
Foto: