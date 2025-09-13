Atuações do Palmeiras contra o Internacional: Show de Vitor Roque

RAPHAEL VEIGA - Para a felicidade do torcedor, o meia voltou a atuar após se recuperar de dores no púbis. Acertou um lindo passe para Bruno Rodrigues e arriscou um chute de fora da área, mas foi só. Discreto, mas com muita vontade de recuperar aquele futebol já apresentado pela camisa alviverde. - NOTA: 6,0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras