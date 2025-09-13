Atuações do Grêmio contra o Mirassol: Pouco a destacar em nova derrota em casa

MIRASSOL – Fez mais um jogo muito eficaz e consistente. Mesmo fora de casa, dominou a maior parte do tempo e poderia muito bem ter feito pelo menos mais um gol. Não é a sensação por acaso. Ninguém jogou mal, e destaque para a dupla de zaga Jemmes e João Victor, o bom trabalho de Reinaldo no apoio e Danielzinho no meio de campo. NOTA 7,0. Foto: Reprodução de Vídeo Foto: Reprodução de Vídeo