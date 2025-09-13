Jogada 10
Atuações do Grêmio contra o Mirassol: Pouco a destacar em nova derrota em casa
-
VOLPI – Sem culpa no gol. Fez três grandes defesas no segundo tempo. NOTA 6,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Divulgação/Grêmio
-
JOÃO PEDRO – O mais irregular da defesa. Na marcação, ficou preso para evitar avanços de Reinaldo e poderia bloquear melhor João Victor na cabeçada que foi na trave e, na sobra, Alesson fez o gol do Mirassol no primeiro tempo. No ataque, pouco apareceu para apoiar, muito menos do que Marlon. Saiu na reta final do segundo tempo. NOTA 5,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
NORIEGA – Ótima contratação do Grêmio. Tem tranquilidade na marcação, bom posicionamento e se entende com os demais companheiros de defesa, isso com apenas dois jogos. De ruim, um erro que gerou ataque perigoso para o Mirassol, que felizmente não deu em nada. O lance do gol foi estranhíssimo. Alesson era para ser marcado por ele, mas não dá para considerar grande falha. NOTA 6,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
KANNEMANN – Na defesa, mandou bem nos desarmes e antecipações. Poderia estar melhor colocado no início do chuveirinho que gerou o gol do Mirassol no primeiro tempo. Mas sua nota cai muito pela infantilidade do amarelo que levou e o deixa suspenso para a próxima partida. NOTA 6,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
-
MARLON – Foi algumas vezes ao ataque e foi responsável pelo chute mais perigoso do Grêmio no primeiro tempo, que deu sobra para Cristaldo quase marcar. NOTA 6,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
CUÉLLAR – É o jogador de passe mais qualificado do Grêmio, conseguindo iniciar a construção. Um dos melhores. NOTA 7,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
ARTHUR – A grande contratação gremista desta janela mostrou um bom trabalho na criação, principalmente quando trocava figurinhas com Cuéllar. Porém, deveria aparecer um pouco mais à frente. O time sentiu isso, pois Arthur tem potencial para chegar mais à frente. NOTA 6,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
-
DODI – O mais apagado do meio de campo. Embora não comprometesse na ajuda para a marcação, foi muito tímido no apoio. Não por acaso saiu para a entrada de Cristian Olivera no intervalo. NOTA 5,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
CRISTALDO – Fez um bom jogo no primeiro tempo, tanto na defesa, com pelo menos quatro desarmes, quanto aparecendo na área, quase fazendo um gol. NOTA 6,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
ALYSSON â?? Deveria aparecer mais ao ataque, sendo uma referÃªncia ofensiva, mas foi anulado pela marcaÃ§Ã£o. De bom, apenas quando buscou um pouco mais o jogo. NOTA 6,0. Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio Foto: Lucas Uebel/GrÃªmio
-
-
BRAITHWAITE – Função quase nula no ataque. Mas isso muito pelo fato de não ter com quem triangular na frente, pois Alysson chegou pouco para ajudá-lo na frente. No segundo tempo nada fazia e quando tentou se machucou e saiu aos 9 minutos para a entrada de André Henrique. NOTA 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
CRISTIAN OLIVERA – Substituiu Dodi no intervalo. Deu maior força ofensiva, principalmente pela esquerda. Mas falhou na hora de, chegando na área, encontrar solução para arremates e passes. NOTA 5,0. Foto: Lucas Uebel/ Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
ANDRÉ HENRIQUE – Prendeu mais os zagueiros do que o titular, mas não teve chance real para finalizar. NOTA 5,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
-
PAVÓN – Substituiu Alysson na mudança que gerou polêmica (Mano não queria tirar Alysson; o auxiliar errou ao informar o número errado para o quarto árbitro). Fez pouca coisa.NOTA 4,5. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
ARAVENA – Substituiu Cristaldo aos 29 minutos do 2º tempo e não fez nada de produtivo. NOTA 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
GUSTAVO MARTINS – Entrou na vaga de João Pedro aos 29 da etapa finale foi outro qua quase nada fez. NOTA 4,0. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio
-
-
MANO MENEZES – A sensação que ficou foi que o empate com o Fla foi fora da curva, pois o futebol do time é este que apresentou contra o Mirassol. Dá para salvar Volpi, Noriega e Cuéllar. E o que foi aquilo na substituição de Pavón, que entrou na vaga de um jogador errado, Alysson? Brincadeira. NOTA 3,0. Foto: Alexandre Durão/Grêmio Foto: Alexandre Durão/Grêmio
-
MIRASSOL – Fez mais um jogo muito eficaz e consistente. Mesmo fora de casa, dominou a maior parte do tempo e poderia muito bem ter feito pelo menos mais um gol. Não é a sensação por acaso. Ninguém jogou mal, e destaque para a dupla de zaga Jemmes e João Victor, o bom trabalho de Reinaldo no apoio e Danielzinho no meio de campo. NOTA 7,0. Foto: Reprodução de Vídeo Foto: Reprodução de Vídeo
-
Foto:
-