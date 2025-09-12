Jogada 10
Atuações do Botafogo contra o Vasco: Neto e Alex Telles falham em noite de eliminação
NETO - O goleiro falhou no gol adversário, visto que a cobrança de Coutinho não foi forte o suficiente para dar rebote. Nas penalidades máximas, não teve um bom desempenho. NOTA: 4,0.
MATEO PONTE - Na segunda etapa, apareceu com mais liberdade e profundidade no apoio e não deixou a desejar na marcação. NOTA: 5,5.
BARBOZA - Raçudo, cumpriu bem o seu papel no sistema defensivo e apareceu bem também no ataque ao levar perigo pelo alto. NOTA: 6,0.
PANTALEÃ?O - TambÃ©m deu conta do recado na marcaÃ§Ã£o e nas interceptaÃ§Ãµes, tento sintonia e entrosamento com seu companheiro de zaga. NOTA: 6,0. Foto: VÃtor Silva/Botafogo Foto: VÃtor Silva/Botafogo
ALEX TELLES - Participativo no apoio, fez uma cobrança impecável de pênalti, sem qualquer chance do goleiro adversário. No entanto, perdeu o pênalti na decisão ao parar em Léo Jardim. NOTA: 3,5.
NEWTON - O jovem marcou e se entregou em campo, sem comprometer o lado defensivo. No segundo tempo, concedeu alguns espaços desperdiçados pelos adversários. NOTA: 5,5.
MARLON FREITAS - Foi o jogador responsável pelas transições ofensivas, mas teve uma atuação irregular, sem grande destaque e sem conseguir furar o bloqueio cruz-maltino. NOTA: 5,5.
SANTI RODRÍGUEZ - Deu um passe açucarado para deixar Joaquín Corrêa em condições de invadir a área e sofrer o pênalti. NOTA: 6,0.
JEFFINHO - Tentou algumas jogadas individuais e até levou perigo, entretanto pecou nas finalizações e no complemento das jogadas. NOTA: 5,0.
JOAQUÍN CORRÊA - Apresentou alguns erros bobos no início da partida, mas foi importante ao receber a bola em profundidade e sofrer o pênalti de Léo Jardim. NOTA: 6,0.
ARTHUR CABRAL - Não teve uma boa atuação, visto que não conseguiu ser eficiente nas vezes em que a bola chegou em condições para finalizar ou efetuar o cabeceio. NOTA: 4,5.
VITINHO - Entrou no segundo tempo, porém nitidamente sentiu a questão física por ter atuado pela seleção brasileira dias antes. NOTA: 5,0.
SAVARINO - Entrou para dar mais mobilidade ao sistema ofensivo e até teve chance de finalizar, porém não conseguiu ser eficiente. NOTA: 5,5.
ARTUR - Entrou no segundo tempo, mas não teve tempo, pois sentiu e foi substituído. SEM NOTA.
MATHEUS MARTINS - Tentou furar o bloqueio cruz-maltino com velocidade, mas pecou nas finalizações e desperdiçou a chance que teve no fim. NOTA: 5,0.
CHRIS RAMOS - Entrou no fim e nÃ£o teve tempo para ser eficiente. SEM NOTA Foto: VÃtor Silva/Botafogo Foto: VÃtor Silva/Botafogo
DAVIDE ANCELOTTI - Viu a equipe reagir após sair atrás no placar, mas no melhor momento no segundo tempo não foi feliz nas substituições. NOTA: 5,0.
