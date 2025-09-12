Atuações do Vasco contra o Botafogo: Léo Jardim, do inferno ao céu, bota Vasco na semifinal

LÉO JARDIM - Estava tendo boas saídas de gol, incluindo uma quase no círculo central, até chegar atrasado em uma delas e cometer pênalti em Correa. Depois, saiu mal e quase viu o argentino virar ainda no primeiro tempo. Nos pênaltis, porém, se redimiu e colocou o Vasco na semi ao pegar o primeiro pênalti - curiosamente, de Alex Telles, autor do gol no tempo normal. NOTA 8,0. Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV