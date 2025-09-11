Atuações do Cruzeiro contra o Atlético: Kaio Jorge segue iluminando e comanda o Trem Azul

KAIO JORGE - Personagem da semana e herói do clássico. Depois de ser cortado da Seleção, o atacante passou a semana em tratamento para poder entrar em campo no clássico. Não teve uma grande atuação ao longo da partida, mas foi decisivo quando precisou. Duas bolas que lhe sobraram na área em que ele apareceu bem e mostrou que sua grande fase continua, marcando seu terceiro gols em clássicos. Nota: 7,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro