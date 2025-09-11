Jogada 10
Atuações do Cruzeiro contra o Atlético: Kaio Jorge segue iluminando e comanda o Trem Azul
-
CÁSSIO - Não foi muito exigido pelo ataque alvinegro, sem ter grandes defesas na partida e intervenções seguras quando teve que aparecer. Nota: 6 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
WILLIAM - Apareceu muito bem no campo de ataque, como era sua marca no ano passado. Participou dos dois gols, incluindo a assistência do lance do segundo gol. Nota: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
FABRÍCIO BRUNO - O xerife da defesa cruzeirense se destacou além de mais uma boa atuação segura. O zagueiro entrou em campo menos de 48 horas depois de ser titular por 90 minutos da Seleção Brasileira em El Alto, mostrando uma excelente disposição física. Nota: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
LUCAS VILLALBA - Apear do Cruzeiro sofrer com uma pressão alvinegra durante quase todo o jogo, o argentino não fui muito exigido. Com a boa atuação da linha da frente, o atacante teve um desempenho discreto, com poucas interceptações e desarmes. Nota: 5,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
-
KAIKI BRUNO - O lateral até apareceu bastante no jogo, mas não teve grande destaque no campo de ataque, com erros na criação de jogadas. Por outro lado, teve uma boa partida defensiva, com desarmes e divididas ganhas. Nota: 6 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
LUCAS ROMERO - O grande destaque defensivo do dia. Teve uma atuação muito ativa para evitar que o Atlético usasse sua posse de bola para criar oportunidades, com desarmes e duelos defensivos vencidos que foram essenciais para a vitória cruzeirense. Nota: 7 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
LUCAS SILVA - Teve uma participaÃ§Ã£o mais tÃmida ao longo do jogo, tendo mais destaque com o bom aproveitamento em passes, sendo um ponto positivo na criaÃ§Ã£o de jogadas. Nota: 5,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
-
CHRISTIAN - Uma das principais armas de Leonardo Jardim no meio, não conseguiu ter uma boa atuação. Apareceu pouco no jogo e, quando teve a oportunidade, ainda perdeu uma grande chance. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
MATHEUS PEREIRA - O camisa 10 teve uma boa aparição ao longo do jogo, puxando mais as suas jogadas pelo lado esquerdo. Atuou bem na criação de jogadas no ataque, mantendo seu bom potencial com Cruzeiro. Nota: 6 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
WANDERSON - "Patinho feio" do ataque, o jogador teve uma atuação segura. Apareceu bem pelo lado esquerdo, com uma boa condução ao campo de ataque e também um bom apoio defensivo. Nota: 6,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
-
KAIO JORGE - Personagem da semana e herói do clássico. Depois de ser cortado da Seleção, o atacante passou a semana em tratamento para poder entrar em campo no clássico. Não teve uma grande atuação ao longo da partida, mas foi decisivo quando precisou. Duas bolas que lhe sobraram na área em que ele apareceu bem e mostrou que sua grande fase continua, marcando seu terceiro gols em clássicos. Nota: 7,5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
MATHEUS HENRIQUE - Veio do banco de reservas para ocupar a vaga de Wanderson e depois passou para o meio, mas não conseguiu produzir muito. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
GABIGOL - Veio para jogo no comando do ataque e não conseguiu ser muito produtivo, com nenhuma grande oportunidade criada. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
-
SINISTERRA - Teve sua segunda atuação com a camisa do Cruzeiro. Pouco apareceu no jogo e teve uma grande oportunidades desperdiçada de marcar o seu primeiro gol. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
EDUARDO - Entrou nos minutos finais e pouco conseguiu fazer na partida. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
WALLACE - Entrou nos minutos finais e pouco conseguiu fazer na partida. Nota: 5 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
-
LEONARDO JARDIM - Mais uma vez, conseguiu armar muito bem a sua equipe. Com uma boa postura defensiva, não permitiu que o Atlético aproveitasse a posse de bola para criar grandes oportunidades. Segue com o time sem ser vazado na Copa do Brasil e com um ataque muito potente. Nota: 7 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
-
