Atuações do Corinthians contra o Athletico-PR: Gui Negão iluminado; Hugo Souza impecável

GUI NEGÃO – De contrato renovado e em alta com a torcida, mais uma vez fez ótimo jogo. E a jogada que fez para dar de bandeja para Garro marcar o gol do Corinthians no primeiro tempo é para aplausos de pé. E fez um gol de raça no segundo tempo. Sobrou. NOTA 8,5. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians