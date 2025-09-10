Jogada 10
Atuações do Fluminense contra o Bahia: Thiago Silva e Canobbio, os destaques da classificação
FÁBIO - Foi um mero espectador na partida. Fez apenas uma defesa, que só aconteceu no fim do 1° tempo. De resto, sem qualquer intecorrência. NOTA 6.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
GUGA - Criticado pelos últimos jogos, o camisa 23 conseguiu corresponder em campo. Foi participativo no ataque e fez dois bons cortes para interceptar o ataque adversário. NOTA 7.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
FREYTES - Com apoio de Thiago Silva, teve bom desempenho. Foi seguro nas saídas de bola, fez bons botes no meio-campo e ainda tentou aparecer como elemento surpresa no ataque. NOTA 7.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
THIAGO SILVA - Líder e, nesta noite, foi decisivo. O "Monstro" organizou as jogadas defensivas e mostrou a segurança de sempre quando joga. Desperdiçou duas grandes chances, mas foi premiado no fim ao marcar o gol da classificação. NOTA 8.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
RENÊ - Partipativo. Apareceu constantemente no ataque e foi responsável pelo lance do pênalti. Além disso, saiu ileso na parte defensiva. NOTA 7.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
MARTINELLI - Mostrou novamente regularidade em campo. Forte na marcação e bem para iniciar a construção das jogadas. NOTA 7.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
HÉRCULES - Regular. No entanto, o volante segue muito afobado para criação das jogadas. Pecou em passes fáceis. NOTA 5.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
NONATO - Fez um bom jogo, com boa dinâmica na saída de bola e também na marcação. Arriscou um belo chute e quase marcou, mas saiu no intervalo. NOTA 6.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
CANOBBIO - Como sempre, mostrou a disposição, cometeu muitos erros de passe, mas se redimiu em gol de pênalti e assistência para gol de Thiago Silva. NOTA 8.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
KEVIN SERNA - Muitas tomadas de decisão erradas e dribles desnecessários. Pouco conseguiu ajudar no ataque. Na defesa, mostrou intensidade. NOTA 5.0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
EVERALDO - Diferente dos últimos jogos, não ficou estático e apareceu pelas pontas para ajudar. NOTA 6.0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
LUCHO ACOSTA - Mudou o jogo. Entrou bem, deu velocidade e qualidade ao ataque. Iniciou a jogada que acabou no pênalti sofrido no primeiro gol. Viveu a sua primeira grande noite com o Fluminense. NOTA 7.5 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
KENO - Entrou para dar fôlego ao lado esquerdo do ataque e cumpriu o seu papel. NOTA 6.0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
BERNAL - Entrou nos minutos finais e teve pouco tempo para contribuir. SEM NOTA - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
CANO - Entrou nos minutos finais e teve pouco tempo para contribuir. SEM NOTA - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
TÉC. RENATO GAÚCHO - Viu o seu time ser muito intenso, mas pouco inteligente no primeiro tempo. Foi bem nas trocas e viu o Fluminense ser decisivo no momento certo para buscar a classificação. NOTA 7.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
BAHIA - Muito abaixo. Com o resultado a favor, o Bahia entrou em campo de forma apática e quase não teve uma organização ofensiva. Rogério Ceni não conseguiu alterar o jogo, mesmo com mudanças. NOTA 4.0 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
