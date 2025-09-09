Atuações do Brasil contra a Bolívia: Seleção perde a primeira com Ancelotti para a altitude

BRUNO GUIMARÃES - Considerado um dos titulares de Ancelotti, foi o único jogador de linha que se manteve em relação ao time titular. Cometeu o pênalti no primeiro tempo, mas foi a principal peça do meio de campo, mostrando mais solidez no setor, principalmente ao longo da segunda etapa. Nota: 6,5 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF Foto: Rafael Ribeiro/CBF