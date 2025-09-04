Jogada 10
Atuações do Brasil contra o Chile: Raphinha, Estêvão e Luiz Henrique, os caras
ALISSON – Quase não trabalhou no primeiro tempo. A grande defesa que fez na etapa foi em lance anulado por impedimento. No segundo tempo, defesas fáceis. NOTA 6,0. Foto: Rafael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
WESLEY – Tímido nos primeiros minutos, não avançando e ficando só no toque curto. Se soltou um pouco mais no decorrer da partida, já que o Chile estava na retranca, mas seus cruzamentos não estavam certeiros. Ainda assim, teve mais prós do que contras. NOTA 6,0. Foto: Rafael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
MARQUINHOS – Soberano na defesa, com boa saída de bola e comandando o posicionamento da defesa. Quando foi à frente tentar a cabeçada na bola não teve nenhuma para finalizar. NOTA 7,0. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
GABRIEL MAGALHÃES – Quase marcou de cabeça em escanteio cobrado por Raphinha no início do jogo. Soberano nas antecipações e disputas pelo alto NOTA 6,5. Foto: Rafael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
DOUGLAS SANTOS – Na volta à seleção, levou sufoco sempre que teve confronto direto com Cepeda. Com o tempo, ganhou confiança e teve boa participação no lance do gol de Estêvão. NOTA 6,0. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
CASEMIRO – Apareceu nos chuveirinhos na área. Um deles passou perto e em outro fez o gol, anulado por impedimento. Na defesa, alguns problemas no toque de bola, mas sempre a opção principal para iniciar as jogadas. e foi amarelado ainda no primeiro tempo. NOTA 6,0. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
BRUNO GUIMARÃES – Fechou bem os espaços, ganhando quase todas as bolas lançadas pelo seu setor. Tentou uma finalização, bloqueada, e deu passes em profundidade mais precisos do que o seu companheiros como volante, Casemiro. No segindo tempo, estava no lugar certo para fazer o terceiro gol do Brasil. NOTA 6,0. Foto: Rafael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
RAPHINHA – Buscou muito o jogo, caindo pelos flancos, principalmente pela esquerda. Foi a referência na bola parada: um escanteio para Gabriel Magalhães quase marcar e a falta na cabeça de Casemiro, no gol anulado no primeiro tempo. Foi quem chutou a bola que deu rebote para Estêvão fazer o gol do Brasil no primeiro tempo. Um dos melhores NOTA 7,5. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
ESTEVÃO – Foi o mais objetivo do ataqueno primeiro tempo, tanto nos passes curtos e de primeira quanto tentando o drible. Se entendeu bem com Wesley e Raphinha, e fez o gol do Brasil no primeiro tempo em lance de oportunismo com uma meia bicicleta/voleio que colocou a bola na rede. NOTA 7,5. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
JOÃO PEDRO – Na área, pouco produziu, mas foi efetivo quando saiu para buscar o jogo e trocou de posição com Martinelli. Outro que teve boa participação na troca de passes no gol de Estêvão. Caiu de produção no segundo tempo.NOTA 6,0. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
MARTINELLI – Conseguiu inicialmente algumas jogadas pela esquerda, mas foi anulado pela marcação. Quando trocou de posição com João Pedro, atuando mais próximo da área, fez boas triangulações. Boa jogada, quase gol, no fim do primeiro tempo. Estava claramente ansioso. NOTA 6,0. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
ANDREY - Substituiu Casemiro aos 20 do segundo tempo.Jogo discreto, mas sem erros. NOTA 6,0. Foto: Rafael Ribeiro / CBF Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
LUIZ HENRIQUE - A torcida pedia a sua entrada no segundo tempo. E tinha razão. Substituiu Estêvão aos 20 da etapa final e colocou fogo no jogo. Fez uma jogada sensacional, colocando na cabeça de Paquetá, quase na linha. Foi o segundo gol do Brasil. Fez jogada pela esquerda e gol de Bruno Guimarães. Foi um dos mais ovacionados pela galera e um dos caras do jogo. NOTA 7,5 Foto: Raphael Ribeir Foto: Rafael Ribeiro / CBF
KAIO JORGE - Entrou no lugar de João Pedro aos 25 minuto do segundo tempo. Demorou para encontrar um encaixe e não recebeu bolas na área. Seu melhor momento foi em contra-ataque e um chute de fora da área, longe do gol. Discreto NOTA 5,0. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Rafael Ribeiro / CBF
RICHARLISON - Substituiu Raphinha aos 33 da etapa final. Pouco tocou na bola NOTA 5,0. Foto: Rafael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
TÉCNICO: CARLOS ANCELOTTI - Montou um time que dominou totalmente as ações e que se esteve pouco eficaz nos arremates, fez os gols na hora certa e venceu sem sustos o lanterna das Eliminatórias. NOTA 6,0. Foto: Raphael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
CHILE – Não é lanterna das Eliminatórias por acaso. Fraco, pouco técnico e vivendo de um ou outro lampejo. O goleiro Vigoroux e Cepeda, que ganhou algumas bolas de Douglas Santos, se salvam. NOTA 3,0. Foto: Rafael Ribeiro Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF
